Důsledky Floydovy smrti. V USA teď k policii nikdo nechce, říká spisovatelka

Jak jste se dozvěděla, že Netflix chce zfilmovat vaši knihu a že má vaši hrdinku hrát Jennifer Lopezová?

Začalo to hodně neuvěřitelnými telefonáty. Pár týdnů po loňském vydání knihy začali mojí agentce volat z Hollywoodu, že by si na Šifru rádi zamluvili filmovací práva. Literární agentura, která mě zastupuje v New Yorku, hned kontaktovala kolegy v Hollywoodu, protože tohle už je trochu jiná liga. Bylo hodně zvláštní slyšet, že mezinárodní hvězda jako Jennifer Lopezová zrovna čte, co jsem napsala. Prý s tím nápadem Netflix oslovila sama. Prohlásila, že film bude produkovat její společnost a ona v něm chce mít hlavní roli! Nabídky jsme tehdy měli z několika společností, ale největší zájem projevila právě její produkce, takže tím to bylo vyřízené.

Když vyfasujete zbraň a neprůstřelnou vestu, uvědomíte si, že nepracujete v žádných kulisách, to můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Isabella Maldonado spisovatelka a bývalá policistka