„Takhle zbrojil Hitler.“ Prezidentkou Irska může být zavilá kritička NATO a Izraele

Vystudovaná právnička, klinická psycholožka, zkušená politička, ale také hlasitá kritička NATO a Izraele. Průzkumům před irskými prezidentskými volbami vládne Catherine Connollyová. Jaké názory a postoje dlouholetá politička má? A jaké kontroverze provázejí její kandidaturu?
Nezávislá levicová kandidátka Connollyová v průzkumech ještě nedávno jasně vedla. Po skandálu kandidáta vládní strany Fianna Fáil Jima Gavina se rozložení sil podle irského listu The Sunday Independent změnilo v těsnější souboj, osmašedesátiletá politička přesto dál zůstává favoritkou.

Predikce listu jí předpovídají těsné vítězství nad bývalou ministryni Heather Humphreysovou, podporovanou vládní liberálně konzervativní stranou Fine Gael. Deník The Irish Independent uvádí poměr 53:47 ve prospěch Connollyové.

Rána pro irského premiéra. Prezidentský kandidát odstoupil kvůli nevrácenému nájmu

V irských prezidentských volbách se přitom projevuje jedna zvláštnost. Země není členem Severoatlantické aliance (NATO), tudíž ji někteří kandidáti, zejména Connollyová, nešetří. A výpady jsou běžné i proti Izraeli. Irská společnost je obecně významně více nakloněna palestinskému lidu než například země střední Evropy.

„Až do roku 1921 byla dnešní Irská republika britskou kolonií. Severní Irsko zůstává součástí Spojeného království. Mnoho Irů tvrdí, že jejich zkušenosti s britskou okupací – stejně jako jejich vlastní náboženské konflikty a hladomor v 19. století – jim dodávají empatii a společnou historii s palestinským bojem,“ píše v této souvislosti server americké veřejnoprávní stanice NPR.

Irové cítí s Palestinci. Vidí v nich sebe, když bojovali proti Britům

Connollyová však má na svém kontě také jednu kontroverzní návštěvu Sýrie v roce 2018, kde nevyslovila žádnou kritiku vůči tehdejšímu diktátorovi Bašáru Asadovi. Později některé části této návštěvy označila za „rozhodně“ chybné.

Kritička NATO také komentovala válku na Ukrajině. Odsoudila Rusko, ale zároveň zkritizovala Alianci za to, že „podněcovala válku“ předtím, než konflikt vypukl. „Měli bychom se bouřit proti jakékoli možnosti války a Irsko by mělo využít svého hlasu jako neutrální země,“ uvedla pro deník The Irish Times.

Zároveň kritizovala Putina jako „diktátora, který nerespektuje demokracii“, ale také tvrdila: „NATO sehrálo hanebnou roli, když postupovalo k hranicím a zapojilo se do válečného štvaní. Irsko se v mnoha ohledech chovalo pokrytecky.“

Irsko je unijní premiant. Veze se na přebytkové vlně a chystá štědrý rozpočet

Irská kandidátka na prezidentku často přebírá ruský narativ o údajné dohodě NATO a Ruska o tom, že se Severoatlantická aliance nebude přibližovat k ruským hranicím. Takový dokument však nikdy podepsán nebyl.

„Rusko provádí nelegální invazi na Ukrajinu – musí okamžitě ukončit své hrůzné útoky v souladu s mezinárodním právem a okamžitě vyhlásit příměří,“ odpověděla na otázku, zda NATO nese stejnou nebo částečnou vinu za ruskou invazi na Ukrajinu.

„Kritizovala jsem NATO, protože jeho podněcování války a eskalace konfliktu v průběhu let je v rozporu s dosažením míru v regionech po celém světě.“

Connollyová také obvinila NATO z militarismu a přirovnala zvýšené německé výdaje na obranu ke 30. letům 20. století, kdy Adolf Hitler vyzbrojoval nacistické Německo.

Podporovatelka Palestiny

Connollyová je rovněž dlouhodobě jedním z předních propalestinských hlasů v irském parlamentu. Je podporována koalicí zastupující většinu opozice, včetně největší opoziční strany Sinn Féin, která se rozhodla nevyslat do voleb vlastního kandidáta. Izraelskou ofenzivu v Gaze proti Hamásu ale ostře kritizovala i irská vláda.

Tu nedávno Connollyová kritizovala za nečinnost v souvislosti s plánovaným zákonem o uvalení sankcí na izraelské osady na protest proti izraelské vojenské kampani v Gaze. Nezávislá levicová zákonodárkyně vyzvala Dublin, aby nepodléhal tlaku velkých amerických společností tím, že zákon zmírní a zastaví jen část obchodu se zbožím, nikoliv se službami.

Prázdná fráze, nebo cesta k příměří? Čeho dosáhne uznání Palestiny jako státu

„Nemůžeme dopustit, aby vláda v této věci palestinský lid zklamala,“ uvedla Connollyová a obvinila středopravé vládní koaliční partnery Fianna Fáil a Fine Gael, že „otálejí“.

„Budu i nadále prosazovat, aby zákon o okupovaných územích zahrnoval i služby, jak bylo vždy zamýšleno,“ řekla Connollyová a jakékoli omezení na zboží označila za „děsivou kapitulaci před korporátními zájmy“ a „neodpustitelnou zradu“.

Irsko se již rok připravuje na zavedení sankcí kvůli obchodu s izraelskými osadami, což vyvolává kritiku ze strany Izraele, mezinárodních lobbistických skupin a hrozby odvety ze strany amerických zákonodárců.

Začátkem tohoto týdne napsala skupina amerických zákonodárců irskému premiérovi Micheálu Martinovi dopis, v němž uvedla, že přijetí zákona by poškodilo irsko-americké vztahy a mělo by dopad na americké společnosti v Irsku.

I přes vypjatou kampaň zůstává pozice irského prezidenta do značné míry reprezentativní funkcí. Může nicméně uplatňovat vliv na vládu, neboť má pravomoc postoupit navrhované nové zákony nejvyššímu soudu, aby určil, zda jsou v souladu s ústavou, i když se tak děje jen zřídka. Na rozdíl od české ústavy prezident v Irsku nemá právo veta.

Nové Troubles? V Severním Irsku bobtná nenávist vůči menšinám. Úřady panikaří

Vyzývatelka Connollyové, dvaašedesátiletá bývalá ministryně sociálních věcí Heather Humphreysová, také čelí kritice – především za svou účast ve vládách, za nichž země zažila bytovou krizi. Další kritika se na ni valí kvůli její neznalosti irštiny. Zároveň je na rozdíl od většiny převážně katolického obyvatelstva země protestantkou, což, jak prohlásila, by mohlo přinést podporu severoirských unionistů v otázce sjednocení Irska.

Volby se konají 24. října a ukončí funkční období čtyřiaosmdesátiletého Michaela D. Higginse, který zastával prezidentský úřad 14 let. Higgins a jeho předchůdci se začali více angažovat v otázkách globálních problémů. Už dříve z kampaně odstoupil bývalý MMA zápasník Conor McGregor.

