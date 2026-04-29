Irská policie vyšetřuje smrt Češky. Útok byl velmi surový, uvádí vyšetřovatelé

Záchranáři a policie do rezidenční čtvrti Grange Heights vyjížděli po hlášení od sousedů v pondělí v 18:15. Napadená čtyřiačtyřicetiletá žena utrpěla mnohočetná poranění, mezi kterými byla zřejmě i bodná zranění, uvádí deník Irish Independent.
Po příjezdu záchranných složek dokázala žena ještě komunikovat, její stav se však rychle horšil, až nakonec upadla do bezvědomí. Následně byla převezena do místní univerzitní nemocnice, kde už byla prohlášena za mrtvou. Policie se na základě stop domnívá, že útok byl obzvláště surový.
Češka v Irsku žila více než 18 let. V domě ve Waterfordu vychovávala tři dospívající děti a živila se jako uklízečka. Místní ji popisovali jako pracovitou, přátelskou sousedku, která se mimo jiné aktivně zapojovala do podpory místních charit, včetně Červeného kříže.
Zadrženého muže, který nemá irské občanství, policisté vyslýchají.
