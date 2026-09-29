Irové velmi dobře vědí, jaké to je čelit sousedovi s imperialistickými ambicemi, a proto není divu, že podporují obranu Ukrajiny. Jenže v západním Irsku stojí rafinerie Aughinish Alumina, která tento irský postoj komplikuje.
Továrna dodává ruskému hliníkárenskému průmyslu zásadní surovinu, oxid hlinitý. Ten se v ruských hutích zpracovává na hliník, který pak putuje mimo jiné do ruského vojenského průmyslu.
Vedení Aughinishe v dopise irské vládě argumentuje tím, že pokud mu Brusel znemožní prodej do Ruska, rafinerie se zavře. To by podle něj těžce poškodilo evropský průmysl s hliníkem.