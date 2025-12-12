Bezbranný „parazit“. Irsko je ideální místo pro útok na Evropu, kabely neochrání

Premium

Fotogalerie 14

Hlídkové plavidlo irského námořnictvo LÉ William Butler Yeats. (5. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Jan Hron
  20:00
Irsko představuje slabé místo evropské obrany. Má prakticky neexistující metody ochrany klíčových podmořských kabelů a musí se spoléhat na další státy. Situaci silně komplikuje i jeho přísná neutralita. Někteří Irové přiznávají své nedostatky a volají po jejich napravení, ale v zemi existují silné obavy, že Irsko se tak zapojí do vojenských konfliktů.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ač Irsko leží na okraji Evropy, je „ústředním bodem na mapě rizik“, uvádí nová zpráva irského think-tanku Institute of International and European Affairs (IIEA) a irské pobočky poradenské firmy Deloitte. Irsko hostí více než 30 procent dat EU, což z něj činí hlavní cíl hybridních aktivit.

Podle studie již téměř 90 procent irských společností utrpělo finanční ztráty nebo provozní výpadky v důsledku kybernetických útoků. Mnohé z nich přitom čelí nejenom běžné kyberkriminalitě, ale i akcím sponzorovaným nepřátelskými státy.

Pokud byste chtěli vyvinout tlak na Evropskou unii, zasáhnout Evropskou unii bez obav z odvetných opatření NATO, pak je Irsko ideálním místem.

Cathal Berrybývalý zástupce velitele speciálních operací irské armády

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Dvě hvězdy jsou pro českou gastronomii teprve začátek, říká ředitel Michelinu

Mezinárodní ředitel průvodců Michelin Gwendal Poullennec. (14. března 2024)

Česko představilo prvního celorepublikového průvodce Michelin. Do výběru zařadil 83 podniků, z toho devět dosáhlo na ocenění hvězdou. Na slavnostní vyhlášení dorazil do Mariánských Lázní i Gwendal...

12. prosince 2025

Bezbranný „parazit“. Irsko je ideální místo pro útok na Evropu, kabely neochrání

Premium
Hlídkové plavidlo irského námořnictvo LÉ William Butler Yeats. (5. července...

Irsko představuje slabé místo evropské obrany. Má prakticky neexistující metody ochrany klíčových podmořských kabelů a musí se spoléhat na další státy. Situaci silně komplikuje i jeho přísná...

12. prosince 2025

Bombové hrozby ji nerozházely, Taylor Swift plakala až kvůli ubodaným holčičkám

Taylor Swift se po setkání s přeživšími a rodinami obětí útoku v Southportu...

Zákulisní záběry z turné Eras odhalují jednu z nejtěžších chvil kariéry Taylor Swift. Po setkání s přeživšími a rodinami obětí útoku v britském Southportu se zpěvačka neubránila slzám. Krátce poté...

12. prosince 2025  19:59

Kamiony přetížené o tuny: v průměru dva denně smrtelně ohrožují lidi v dopravě

Činnost zahajuje Inspekce silniční dopravy, nová složka s právem zastavovat...

Inspekce silniční dopravy (INSID) od července do listopadu vytipovala a kontrolně zvážila 495 nákladních aut, z nichž 304 kamionů bylo přetížených. Přetížené kamiony přitom představují velké...

12. prosince 2025  18:40,  aktualizováno  19:43

Zájem o elektromobily klesá. Polovina řidičů znovu míří ke spalovacím motorům

Britská rada pro reklamu (ASA) zakázala značkám BMW a MG používat v reklamách...

Zájem o koupi elektromobilu za poslední rok celosvětově výrazně klesl, naopak vozy se spalovacími motory si znovu získávají spotřebitele. Podíl zákazníků, kteří v příštích dvou letech plánují nákup...

12. prosince 2025  19:33

Letošní cíl splněn, oznámil Fiala. Česko dodalo Ukrajině 1,8 milionu kusů munice

Tisková konference k závěrečnému zhodnocení před předáním agendy resortu...

Ukrajina letos dostala prostřednictvím české muniční iniciativy 1,8 milionu kusů velkorážové munice, cíl pro letošek byl tak splněn. Na síti X to v pátek vpodvečer napsal končící premiér Petr Fiala....

12. prosince 2025  19:23,  aktualizováno  19:30

V Oděse po ruských útocích hořela turecká loď. Ankara vyzvala k omezenému příměří

Turecká nákladní loď hoří v oděském přístavu po zásahu ruskými raketami

Při útoku na ukrajinský přístav Čornomorsk byla zasažena turecká loď, uvedlo v pátek turecké rejdařství. Přístav je vzdálen asi 20 kilometrů od Oděsy, která se i s přilehlou oblastí stala terčem...

12. prosince 2025  16:53,  aktualizováno  19:21

Epstein po boku Trumpa, Clintona nebo Gatese. Demokraté zveřejnili nové snímky

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Demokraté z výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled v pátek zveřejnili dalších 19 snímků ze sídla odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Na fotografiích se Epstein objevuje...

12. prosince 2025  19:11

Google to nevydržel. Na populární hlášku 67 se roztřese

Ilustrační snímek.

Je to sice zpráva hodná svým významem pátečního večera, ale zároveň potvrzuje, že světu vládnou čím dál častěji bizarní události. Celosvětový gigant Google se rozhodl zareagovat na populární, byť...

12. prosince 2025  18:45

Síť prodejen s levným textilem NKD přebírá nový majitel z Jižní Afriky

Prodejna NKD v německém Neunkirchenu (2. října 2025)

Bavorská síť obchodů s levnou módou NKD mění majitele. Za půl miliardy eur ji přebírá jihoafrická společnost Mr Price. NKD provozuje 2 200 prodejen s celkem desítkou tisíc zaměstnanců v Německu,...

12. prosince 2025

Zlom u Kupjansku? Ukrajinci obklíčili postupující Rusy, Zelenskyj byl na místě

Prezident Zelenskyj na návštěvě vojáků nasazených v oblasti Kupjansku. (12....

Ukrajinská národní garda oznámila osvobození dvou vesnic severně od Kupjansku v Charkovské oblasti. Asi 200 ruských vojáků v Kupjansku je v obklíčení, uvedl podle ukrajinských médií velitel jednoho...

12. prosince 2025  17:54

Na pokyn starosty jezdili řidiči krmit zvěř. Zneužití funkce, zlobí se opozice

Lídr Starostů pro jižní Moravu František Lukl.

Krmení lesní zvěře, údržba fotopastí, transport vzorků ulovených kusů na veterinu. Takové činnosti prováděli opakovaně řidiči zaměstnaní radnicí v Kyjově na Hodonínsku na pokyn tamního starosty...

12. prosince 2025  17:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.