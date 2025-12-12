Ač Irsko leží na okraji Evropy, je „ústředním bodem na mapě rizik“, uvádí nová zpráva irského think-tanku Institute of International and European Affairs (IIEA) a irské pobočky poradenské firmy Deloitte. Irsko hostí více než 30 procent dat EU, což z něj činí hlavní cíl hybridních aktivit.
Podle studie již téměř 90 procent irských společností utrpělo finanční ztráty nebo provozní výpadky v důsledku kybernetických útoků. Mnohé z nich přitom čelí nejenom běžné kyberkriminalitě, ale i akcím sponzorovaným nepřátelskými státy.
Pokud byste chtěli vyvinout tlak na Evropskou unii, zasáhnout Evropskou unii bez obav z odvetných opatření NATO, pak je Irsko ideálním místem.