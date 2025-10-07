Rána pro irského premiéra. Prezidentský kandidát odstoupil kvůli nevrácenému nájmu

Čtyřiapadesátiletý Gavin, který je bývalým trenérem galského fotbalu a politickým nováčkem, se ke skandálu vyjádřil tak, že uznal chybu a uvedl, že ji hodlá řešit. Zároveň dodal, že dlouho přemýšlel o dopadu této situace na svou prezidentskou kampaň i na blaho své rodiny a přátel. „S ohledem na všechny tyto úvahy jsem se rozhodl s okamžitou platností odstoupit z prezidentské volby a vrátit se k rodině,“ řekl.
Situace vyvolala krizi ve Fianna Fáil, jedné ze dvou vládnoucích stran v zemi, které čelí premiér a lídr strany Michael Martin. Ten Gavina, jenž nemá politické zkušenosti, prosadil jako prezidentského kandidáta strany, a to navzdory pochybnostem, které měli někteří straničtí kolegové. Martin ve svém vyjádření uvedl, že se Gavin rozhodl správně, když svou prezidentskou kandidaturu stáhl.
Zástupci strany Fianna Fáil, kteří odmítali Gavinovu kandidaturu, uvedli, že fiasko bylo vážným pochybením, jež bude mít následky, což je podle deníku The Guardian mířené vůči předsedovi strany Martinovi. Průzkum provedený před Gavinovým odstoupením odhadoval, že Connollyová by ve volbách mohla získat 32 procent hlasů, Humphreysová 23 procent a Gavin pouhých 15 procent.
Propalestinský hlas kritizující zbrojení
Connollyová je jedním z předních propalestinských hlasů v irském parlamentu. Je podporována koalicí zastupující většinu opozice, včetně největší opoziční strany Sinn Féin, která se rozhodla nevyslat do voleb vlastního kandidáta. Connollyová obvinila NATO z militarismu a přirovnala zvýšené německé výdaje na obranu ke 30. letům 20. století, kdy Adolf Hitler vyzbrojoval nacistické Německo.
Zápasník McGregor vzdal kandidaturu na irského prezidenta, obvinil establishment
Fine Gael, druhá vládnoucí strana v Irsku, podporuje naopak Humphreysovou, bývalou ministryni sociálních věcí. Ta čelí kritice za svou účast ve vládách, za nichž země zažila bytovou krizi. Další kritika se na ni valí kvůli její neznalosti irštiny. Zároveň je na rozdíl od většiny převážně katolického obyvatelstva země protestantkou, což, jak prohlásila, by mohlo přinést podporu severoirských unionistů v otázce sjednocení Irska.
Volby se konají 24. října a ukončí funkční období Michaela D. Higginse, který zastával prezidentský úřad 14 let. Úřad prezidenta Irska je hlavně symbolickou funkcí, ale Higgins a jeho předchůdci se začali více angažovat v otázkách globálních problémů. Už dříve z kampaně odstoupil bývalý MMA zápasník Conor McGregor.