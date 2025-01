Irský prezident při pietě k holokaustu mluvil o Gaze. Šokované Židy vyvedli

Dejme do mauzolea místo Lenina vás, navrhuje „císaři“ Putinovi jeho ideolog

Z mauzolea vůdce ruských bolševiků Vladimíra Iljiče Lenina by se mohl stát památník ruského prezidenta Vladimira Putina. Navrhuje to ultranacionalistický ruský filozof Alexandr Dugin. Podle něj by...