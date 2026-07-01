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Irsko přebírá vedení EU. Priorita je bezpečnost a podpora Ukrajiny, hlásí

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Irský premiér Micheal Martin (18. prosince 2025) | foto: Reuters

Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost EU, hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě EU, které začíná přesně ve středu. Irové přebírají mandát od Kypřanů a v mnohém na ně navazují, například pokud jde o další posun v jednáních o novém dlouhodobém rozpočtu EU či pokrok v přístupových jednáních kandidátských zemí na cestě do Evropské unie. Irsko odhalilo priority svého předsednictví už v červnu.

Irové povedou EU již poosmé a poslední dobou se jednalo vždy o předsednictví v klíčových letech. Například v roce 2004 předsedalo při dosud největším rozšíření EU o deset států, včetně České republiky. V roce 2013 během dluhové krize EU pak sehrálo důležitou roli při dokončení jednání o tehdy projednávaném takzvaném víceletém finančním rámci (VFR) na roky 2014 až 2020.

Podobně náročná jednání je čekají i příštích šest měsíců. Evropská komise (EK) zveřejnila loni v červenci první návrh nového sedmiletého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034 v objemu 1,76 bilionu eur (42,6 bilionu Kč). Sedmiletý rozpočet zahrnuje všechny základní výdaje EU, od dotací zemědělcům přes kohezní fondy na podporu méně rozvinutých regionů až po budování dopravní infrastruktury či pomoc rozvojovým zemím.

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Kyperské předsednictví před pár dny zveřejnilo takzvaný vyjednávací rámec, tedy rozsáhlou tabulku s konkrétními čísly pro výdaje v jednotlivých kapitolách rozpočtu. Celkový objem rozpočtu, jak jej navrhují Kypřané, činí 1,73 bilionu eur (41,9 bilionu Kč). Škrty představují zhruba 32,8 miliardy eur (793,6 miliardy Kč). Upravený návrh je tak o dvě procenta nižší než návrh Evropské komise. Podle českého premiéra Andreje Babiše je kyperský návrh pro Česko lepší, stále s ním ale Praha není spokojena.

Za první návrh si Kypřané vyslechli kritiku hned od několika zemí. Státy jako Německo a Rakousko by chtěly rozpočet ještě více seškrtat, na druhou stranu zaznívají i hlasy, že je rozpočet málo ambiciózní a je třeba ho naopak zvýšit. O budoucím rozpočtu debatovali i unijní prezidenti a premiéři na červnovém summitu EU. Jejich slova plus následné konzultace s jednotlivými členskými státy by se měly promítnout do nového vyjednávacího rámce, který by Irové měli představit lídrům na říjnové Evropské radě.

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Dohody o rozpočtu je podle předsedy Evropské rady Antónia Costy potřeba dosáhnout do konce letošního roku. Neoficiálně se proto hovoří ještě o dalším summitu v Bruselu na konci listopadu, kde se bude téma řešit. Konečná shoda by pak měla v ideálním případě nastat na summitu v prosinci těsně před Vánoci i koncem irského předsednictví.

Když se dojednával současný víceletý finanční rámec na roky 2020 až 2027, mimořádný summit v červenci 2020 trval od pátku 17. července do úterý 21. července.

Heslem irského šéfování EU je irské přísloví Ní neart go cur le chéile, což znamená V jednotě je síla, stojí na stránkách předsednictví.

„Irské předsednictví v Radě EU v roce 2026 bude předsednictvím činů a konkrétních výsledků,“ uvádějí Irové. Současné globální prostředí je podle nich nestabilní a mimořádně náročně a existuje mnoho vnějších faktorů, které nelze ovlivnit. „V klíčových oblastech má však Evropa prostředky k tomu, aby jednala rozhodně,“ dodává irské předsednictví s tím, že jde o oblast evropské konkurenceschopnosti, evropských hodnot a evropské bezpečnosti.

Tyto tři pilíře budou ústředními tématy předsednictví, nadále bude rovněž pokračovat podpora Ukrajiny. Irové se podle svých slov budou také snažit posílit vztahy EU se sousedními zeměmi a s partnery po celém světě, včetně Británie a Spojených států.

„Po celou dobu našeho mandátu budeme usilovat o to, aby Evropská unie více prosperovala a byla bezpečnější a aby byly chráněny naše společné základní hodnoty,“ uvedl irský premiér Micheál Martin.

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Konkurenceschopnost, hodnoty a bezpečnost závisí rovněž na reformách. Irské předsednictví se proto zaměří také na realizaci plánu nazvaného Jedna Evropa, jeden jednotný trh, který stanovuje kroky, které musí EU naléhavě podniknout v oblastech, jako je zjednodušení, dokončení a posílení jednotného trhu, snížení cen energií, dekarbonizace a rozvoj umělé inteligence. Irové chtějí stejně jako předchozí předsednictví usilovat o snížení byrokracie a administrativní zátěže, po které volají firmy i občané EU.

Irský premiér rovněž zopakoval, že se předsednictví zaměří také na rozšíření současné sedmadvacítky. „Budeme podporovat země, které si přejí vstoupit do Evropské unie, na jejich cestě k členství a přispívat tak k větší prosperitě a stabilitě v našem regionu,“ uvedl Martin. Největšího pokroku dosud dosáhla Černá Hora, Irové jsou připraveni jí pomoci v dokončení projednání všech přístupových kapitol do konce roku. Stejně tak očekávají posun i v jednáních mezi EU a Albánií.

Irské předsednictví následuje po Kypru a potrvá půl roku do 31. prosince, poté bude Radě EU předsedat Litva. Letošní předsednictví je přitom prvním irským šéfováním EU od chvíle, kdy se irština v lednu 2022 stala funkčním pracovním jazykem Evropské unie. Irové by tak chtěli přispět k jazykové rozmanitosti unie mimo jiné i tím, že začlení irštinu do práce Rady EU, do oficiální komunikace a do kulturních akcí.

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