  21:37
Irský úřad pro regulaci mediálního sektoru zahájil vyšetřování internetové sítě X amerického miliardáře Elona Muska s cílem zjistit, zda firma neporušuje nařízení Evropské unie o digitálních službách (DSA). Úřad o tom informoval ve středeční tiskové zprávě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Vyšetřování mimo jiné prozkoumá, zda se uživatelé mohou odvolat proti rozhodnutí sítě neodstranit obsah, který nahlásili kvůli porušování pravidel. Prověří rovněž, zda je interní systém sítě pro řešení stížností snadno přístupný a uživatelsky přívětivý.

„Nařízení o digitálních službách hraje klíčovou roli při obnovení rovnováhy ve vztahu mezi internetovými platformami a jejich uživateli. Právo uživatele nahlásit obsah, který je nezákonný nebo v rozporu s pravidly a podmínkami platformy, a právo odvolat se proti rozhodnutí platformy tvoří základní kámen DSA,“ uvedl John Evans, který má v úřadu na starosti digitální služby. „Dnes činíme důležitý krok k zajištění bezpečnějšího internetu pro uživatele po celé Evropské unii,“ dodal.

Musk prodal sociální síť X vlastnímu startupu, usnadní trénování umělé inteligence

Musk koupil síť X v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 457 miliard dolarů (asi 9,6 bilionu Kč).

Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem

V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Turek je místopředseda zahraničního výboru. Je to funkce neslučitelná s vládou

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Poslanec Filip Turek se ve středu stal místopředsedou zahraničního výboru Sněmovny. I když strany nové koalice ANO, SPD a Motoristé sobě nechtějí hovořit o jmenovitém složení vlády, kterou sestavuje...

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Vlak srazil a zabil mezi Kroměříží a Hulínem člověka. Trať stála tři hodiny

Policejní auto.

Železnice mezi Kroměříží a Hulínem byla ve středu večer uzavřena kvůli vyšetřování tragické události. Vlak tam srazil člověka, který zemřel. Kvůli nehodě se zastavil provoz regionálních spojů mezi...

12. listopadu 2025  19:22,  aktualizováno  21:33

Je to vyvážený kompromis, říká Okamura ke snaze Pavla doplnit program vlády

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...

Požadavky prezidenta Petra Pavla na úpravu programového prohlášení vlády, na němž se dohodlo hnutí ANO s koaličními partnery z hnutí SPD a Motoristů sobě, se nesetkaly s příznivou odezvou u šéfa...

12. listopadu 2025  17:26,  aktualizováno  21:25

Konec půtek, schodek 286 miliard. Vláda opět poslala návrh rozpočtu do Sněmovny

Vláda pod vedením Petra Fialy podala demisi, kterou předá prezidentu Petru...

Vláda v demisi na dnešním jednání opětovně poslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2026. Je identický s původním návrhem z konce září, schodek je 286 miliard korun. Po jednání kabinetu to...

12. listopadu 2025  21:19

Opravdová šance pro fotbalové Lužánky: Brno řeší prodej pozemků

Tvůrci filmu Zátopek o legendárním českém běžci přetvořili brněnský kolos za...

Vedení Brna ve středu jednalo se zástupci fotbalové Zbrojovky a po dohodě přichystá koncesní řízení. Jeho prostřednictvím chce připravit prodej pozemků pod současným zchátralým stadionem, na jehož...

12. listopadu 2025  19:14,  aktualizováno  20:16

Němce zneklidnil návrat viru dětské obrny. Vystopovali ho v odpadních vodách

Ve firmě Bene Meat Technologies pracují na vývoji kultivovaného masa, které...

Ve vzorku odpadních vod v Německu se objevil virus dětské obrny, informovala ve středu agentura Reuters s odvoláním na tamní zdravotnické úřady. Jedná se o divoký poliovirus typu 1 (WPV1). Německé...

12. listopadu 2025  20:13

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřel střet dodávky a auta. Vrtulník nemohl přistát

Dálnici D3 směrem na Prahu uzavřela v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí...

Ve středu vpodvečer uzavřela dopravní nehoda ve směru na Prahu dálnici D3 v úseku Ševětín - Veselí nad Lužnicí. Střetla se tam dodávka s osobním automobilem. Zranění utrpěl dvaadvacetiletý muž....

Babiš byl na Hradě stručný. Řešení střetu zájmů vysvětlete veřejně, slyšel od Pavla

Andrej Babiš odpovídá na otázky novinářů po setkáni s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel jednal s kandidátem na premiéra Andrejem Babišem. Chtěl vědět, jak se šéf ANO hodlá vyhnout střetu zájmů kvůli tomu, že mu patří holding Agrofert. „Já jsem mu řekl, že to řeším a...

Pád vedení BBC začal už v Gaze. Odkryl jsem jejich aroganci, říká investigativec

Palestinci v Gaze pohřbívají Sáleha al-Džafarávího. Muže mnoha rolí, kterému se...

Rezignace šéfů BBC kvůli pořadu Panorama není náhoda. „Byl to efekt sněhové koule,“ říká pro iDNES.cz investigativní novinář David Collier. Popisuje, jak jeho odhalení z Gazy ukázalo na špatně...

Padesát dnů blokády končí. Mandátu v Kongresu se ujme čekající demokratka

Demokratka Adelita Grijalvaová se ujme mandátu po zvolení do americké Sněmovny...

Zhruba padesáti denní prodleva nastala mezi zvolením demokratky Adelity Grijalvaové a faktickým ujmutím mandátu v americké Sněmovně reprezentantů. Přísahu totiž složí pravděpodobně ve středu. Tomu...

12. listopadu 2025  19:36

Hořící kamion omezil provoz na dálnici D5. Řidič vyvázl bez zranění

Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025)

Dálnice D5 na 4,5 kilometru ve směru na Prahu byla ve středu večer kvůli požáru kamionu krátce uzavřená. Autu hořel motor, řidič vyvázl bez zranění. Na místě zasahovaly složky integrovaného...

12. listopadu 2025  18:55

