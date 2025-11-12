Vyšetřování mimo jiné prozkoumá, zda se uživatelé mohou odvolat proti rozhodnutí sítě neodstranit obsah, který nahlásili kvůli porušování pravidel. Prověří rovněž, zda je interní systém sítě pro řešení stížností snadno přístupný a uživatelsky přívětivý.
„Nařízení o digitálních službách hraje klíčovou roli při obnovení rovnováhy ve vztahu mezi internetovými platformami a jejich uživateli. Právo uživatele nahlásit obsah, který je nezákonný nebo v rozporu s pravidly a podmínkami platformy, a právo odvolat se proti rozhodnutí platformy tvoří základní kámen DSA,“ uvedl John Evans, který má v úřadu na starosti digitální služby. „Dnes činíme důležitý krok k zajištění bezpečnějšího internetu pro uživatele po celé Evropské unii,“ dodal.
Musk prodal sociální síť X vlastnímu startupu, usnadní trénování umělé inteligence
Musk koupil síť X v roce 2022, kdy ještě působila pod názvem Twitter. Síť následně prošla rozsáhlými změnami, které kromě přejmenování zahrnovaly také propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 457 miliard dolarů (asi 9,6 bilionu Kč).
Akcionáři Tesly rozhodli. Musk se může stát prvním dolarovým bilionářem
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.