Irský premiér se znovu stal lékařem. Chce pomoci v boji proti koronaviru

Reuters připomíná, že Varadkar coby lékař pracoval sedm let, než se dal na politickou kariéru. Z registru zdravotníků byl vyřazen v roce 2013 a podle listu The Irish Times se do něho znovu nechal zapsat letos v březnu na začátku epidemie. Deník uvedl, že premiér pomáhá s telefonickými konzultacemi pro lidi, u nichž panuje podezření, že se mohli nakazit.



Jedenačtyřicetiletý Varadkar pochází z rodiny zdravotníků. Je synem lékaře a zdravotní sestry a podle The Irish Times ve zdravotnictví pracuje také jeho partner, premiérovy dvě sestry a jejich manželé.

Premiérovo rozhodnutí následuje poté, co irská státní zdravotní správa (Irish Health Service Executive (HSE) vyzvala bývalé pracovníky v zdravotnictví, aby se opětovně vrátili do služby. Asi 50 000 lidí se zaregistrovalo v méně než třech dnech, poukazuje list The Irish Times.

Minulý měsíc ministr zdravotnictví Simon Harris spustil náborovou kampaň, kterou se snaží doplnit chybějící zdravotnický personál, s heslem „Vaše země vás potřebuje“, uvádí Reuters.



Z údajů zveřejněných americkou Univerzitou Johnse Hopkinse vyplývá, že v Irsku je 4 604 lidí nakažených koronavirem, 137 pacientů nákaze podlehlo.