Apokalypsa, popisují reportéři osvobozenou Irpiň. Bojovali v ní i Češi

Do bojů ve městě Irpiň u Kyjeva se na ukrajinské straně zapojili i dobrovolníci ze zahraničí, mezi kterými byla i řada Čechů. Uvedl to server The Kyiv Independent. Ukrajinské úřady prohlásily město za osvobozené tento týden. Podle agentury AFP ale ukrajinská armáda dosáhla ve městě Pyrrhova vítězství vzhledem k rozsahu destrukce.