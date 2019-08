Americký federální soud nařídil zadržet íránský tanker v Gibraltaru a zabavit ropu

7:12 , aktualizováno 7:12

Federální soud ve Washingtonu vydal příkaz k zadržení íránského tankeru Grace 1, který se chystá odplout z Gibraltaru, a k zabavení převážené ropy. Oznámilo to v pátek v prohlášení americké ministerstvo spravedlnosti. Gibraltarský soud ve čtvrtek rozhodl o propuštění tankeru, který u Gibraltaru od 4. července zadržovalo britské námořnictvo kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie. To sankce Evropské unie zakazují.