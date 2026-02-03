Íránský prezident nařídil zahájit jaderné rozhovory s USA. Jednat se má v Turecku

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí již v pondělí uvedl, že Teherán pracuje na formě a rámci jednání s tím, že připraveny budou v řádu dnů. Server Axios napsal, že íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se v Istanbulu sejde se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Stevem Witkoffem. O Pezeškjánově rozhodnutí ohledně jaderných rozhovorů v pondělí informovala polostátní tisková agentura Fars s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele.
V úterý Pezeškján na síti X uvedl, že dal Arakčímu pokyny vést s USA rovnocenná jednání, a to za předpokladu, že k tomu budou vhodné podmínky, tedy žádné výhrůžky či nepřiměřená očekávání. Prezident své rozhodnutí odůvodnil žádostí „přátelských vlád“ v regionu odpovědět na Trumpův „návrh k jednání“.
Napětí mezi Washingtonem a Teheránem vzrostlo v lednu, kdy se v Íránu několik týdnů konaly protirežimní protesty, které bezpečnostní síly násilím potlačily. Trump Írán varoval, že USA vojensky zasáhnou v případě, že režim bude nadále zabíjet protestující. Íránská lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící ve Spojených státech uvedla, že při protestech, které začaly na konci prosince, zahynulo 6854 lidí, z nichž 6430 byli protestující.
Pokud USA zaútočí, bude to znamenat regionální konflikt, pohrozil Chameneí
Poté, co režim protesty potlačil, začal Trump možný americký útok proti Íránu spojovat s otázkou íránského jaderného programu. Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho program slouží pouze k mírovým účelům. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) nicméně v minulosti opakovaně uvedla, že Írán obohacuje uran na úroveň vyšší, než je pro jadernou energetiku třeba. Již loni v červnu se americké síly jednorázově zapojily do izraelských vzdušných úderů proti íránské jaderné infrastruktuře.
V současné době mají Spojené státy v oblasti flotilu v čele s letadlovou lodí Abraham Lincoln. Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí v neděli varoval, že americký útok bude znamenat regionální ozbrojený konflikt. Proti americkému vojenskému zásahu se staví i řada zemí v regionu, které se obávají nestability, kterou by útok vyvolal.