  13:15
Nově zveřejněné video podle mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat zpochybňuje tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že explozi v íránské dívčí škole, která zabila na začátku války přes 175 lidí, má na svědomí Teherán a nikoli Američané.

Analýza Bellingcatu přichází na pozadí rostoucího množství důkazů svědčících o tom, že za úderem, který 28. února zasáhl školu u základny íránských revolučních gard ve městě Mínáb na jihu Íránu, stojí Spojené státy. Experti, s nimiž hovořila agentura AP, s odkazem na analýzy satelitních snímků, uvedli, že škola byla zřejmě zasažena při bombardování základny.

Video zpochybňuje Trumpovo tvrzení o íránské odpovědnosti za zásah školy
Lidé truchlí v den pohřbu obětí útoku na školu v Mínábu v Íránu. (3. března 2026)
V íránském Mínábu připravují hroby pro oběti útoku na místní školu. (2. března 2026)
UPOZORNĚNÍ: Následující fotografie obsahují drastické záběry.
Třísekundové video sdílené skupinou Bellingcat bylo pořízeno v den zásahu a v neděli jej zveřejnila íránská polooficiální agentura Mehr. Podle snímku na budovu dopadla munice a následně nad objektem vyšlehl oblak černého dýmu, který se smísil s kouřem z dřívějšího úderu. Analytik Bellingcatu Trevor Bell stejně jako agentura AP provedli geolokaci záběru.

Za masakr v íránské dívčí škole mohou zřejmě USA, měly zastaralé informace

Bell použitou zbraň identifikoval jako střelu s plochou dráhou letu Tomahawk, kterou v tomto konfliktu podle dostupných informací využívají pouze Spojené státy. Jedná se zároveň o první důkaz týkající se typu munice použité při zásahu školy, napsala agentura AP.

Analýzu ovšem podle ní komplikují chybějící záběry fragmentů bomby po útoku. K místě zásahu se zároveň zatím nedostala žádná nezávislá zpravodajská agentura.

Trump v sobotu na otázku, zda za zásah školy, při němž bylo zabito mnoho dětí, mohou Spojené státy, odpověděl, že incident má zřejmě na svědomí Írán. Prezident pro své tvrzení neposkytl žádné důkazy, ale uvedl, že íránské zbraně jsou „velmi nepřesné“. Americký ministr obrany Pete Hegseth vzápětí uvedl, že Spojené státy věc vyšetřují.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O tom, že se zřejmě jednalo o americké údery, svědčí podle AP několik skutečností.

Jednou z nich je samotné americké vyšetřování. Podle pokynů Pentagonu pro postupy zaměřené na zmírňování civilních škod se takové posouzení zahajuje poté, co skupina vyšetřovatelů předběžně dospěje k závěru, že americká armáda může nést odpovědnost. Jeden z amerických představitelů řekl, že úder byl pravděpodobně americký. Hovořil pod podmínkou anonymity, protože neměl oprávnění se k citlivé záležitosti veřejně vyjadřovat.

Dalším faktorem je poloha školy, která se nachází vedle základny íránských revolučních gard a nedaleko kasáren námořní jednotky. Americká armáda se soustředila na námořní cíle a přiznala údery v provincii Hormozgán, včetně jednoho v blízkosti školy.

Izrael, který popřel, že by úder provedl, se zaměřoval na oblasti blíže k izraelskému území a neoznámil žádné útoky jižně od města Isfahán, vzdáleného od místa úderu asi 800 kilometrů. Spojené státy mají v Arabském moři rozmístěné válečné lodě, včetně letadlové lodi USS Abraham Lincoln, které jsou v dosahu školy.

Izraelská armáda ani oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě na žádost o komentář neodpověděly.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán 28. února. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Mínáb

Mínáb

Íránskou školu zasáhl americký Tomahawk, tvrdí investigativci na základě videa

