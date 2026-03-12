Íránskému režimu zatím kolaps nehrozí, upozorňují americké rozvědky

Řada zpráv vypracovaných tajnými službami uvádí, že kolaps íránskému režimu nyní nehrozí, řekl jeden zdroj agentuře Reuters. Podle něj se tajné služby domnívají, že vláda má stále pod kontrolou íránskou veřejnost. Vládní vrstva šíitského duchovenstva si navíc udržela jednotu a dokázala zvolit nového vůdce, kterým se stal syn zabitého Alího Chameneího.
Situace v Íránu je však podle tajných služeb proměnlivá a mohla by se změnit. Válka by mohla vést k změně režimu například v momentu pozemní invaze, která by umožnila Íráncům vyjít do ulic a demonstrovat bez obav z krvavé represe, která postihla podobné protesty v uplynulých letech a týdnech, řekl jeden ze zdrojů.
První údery na Írán využily momentu překvapení a zabily řadu předních osobností režimu. Zpráva o smrti Chameneího v Teheránu vyvolala projevy radosti, větší demonstrace proti režimu však nezačaly.
Podle Reuters jsou americké tajné služby také skeptické k tomu, že kurdské oddíly mohly začít ofenzivu proti íránským bezpečnostním složkám. Podle rozvědek mají tyto síly málo bojovníků a příliš malou palebnou sílu.
Izraelští představitelé otevřeně hovoří o tom, že současný íránský režim musí skončit, a vyzývají Íránce, aby vládu oslabenou údery svrhli. Ačkoliv americký prezident Donald Trump zmínil mezi cíli operace změnu režimu v zemi, další vysocí američtí představitelé to později popřeli.
Kontrolní stanoviště íránských bezpečnostních složek v ulicích Teheránu v noci nicméně poprvé čelila útokům bezpilotních prostředků. Útoky zabily nejméně deset lidí, není ale jasné, kdo útoky podnikl.
Útok proti Íránu
Terčem útoků se stala stanoviště v ulicích, která drží policejní složky a dobrovolnické jednotky íránských revolučních gard. Jde o sbory, které íránský režim používá k potlačování protivládních protestů. Podobné útoky by mohly tyto složky oslabit.
Z kontrolních stanovišť byla slyšet střelba. I v noci na čtvrtek pak Teherán čelil úderům ze vzduchu.