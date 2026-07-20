Barrot uvedl, že oběma pracovníkům se po „mimořádně závažném zastrašování“ podařilo dostat se zpět na velvyslanectví, kde jsou nyní v bezpečí a čekají na svůj návrat do Francie.
„Tento útok je o to víc šokující, že tito dva pracovníci realizují naše programy na podporu občanské společnosti, zejména íránských umělců a vědců,“ uvedl.
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„Sdělil jsem íránskému ministrovi zahraničí (Abbásovi Arakčímu), že tento velmi závažný a nepřijatelný útok na nedotknutelnost našich činitelů nemůže zůstat bez následků,“ upozornil Barrot.
Francouzský ministr zahraničí, který je v současnosti na návštěvě Islandu, minulý týden uvedl, že se nechystá žádné zrušení evropských sankcí proti Íránu, dokud Teherán neupustí od svého jaderného programu a destabilizujících akcí v regionu, připomíná agentura AFP.