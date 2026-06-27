Íránské revoluční gardy hlásí útok na americké základny v regionu

Válku, kterou USA a Izrael proti Íránu zahájily v únoru, zastavilo příměří. V polovině června Washington s Teheránem podepsaly takzvané memorandum o porozumění, kterým si stanovily 60 dní na dojednání konečné mírové dohody. Dokument také počítá s obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu.
Americký prezident Donald Trump dříve napsal, že Írán ve čtvrtek zaútočil na loď čtyřmi drony, přičemž tři z nich zničily americké síly, jeden ale plavidlo zasáhl. K útoku se Teherán přímo nepřihlásil.
Viceprezident USA J. D. Vance v pátek po americkém útoku označovaném jako odvetný sdělil, že na násilí se odpoví násilím. "Pokud mají výhrady k tomu, jak se memorandum o porozumění uplatňuje, mohou zvednout telefon," řekl Vance podle AP.
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM v prohlášení oznámilo, že útok na Írán mířil na stanoviště raket a dronů a také na radarové stanice na pobřeží. Trump krátce před odvetným úderem uvedl, že se mu nelíbí, že Íránci podnikli útoky na obchodní plavidlo, ačkoli stávající mírové rozhovory označil za dobré. "Jsou trochu divní," uvedl.