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Írán zvažuje útoky i na základny USA v Evropě, tvrdí zdroje z Teheránu

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  10:58
Kamera zachytila útok na letiště v Kuvajtu

Kamera zachytila útok na letiště v Kuvajtu | foto: Reuters

Oblak kouře stoupající v blízkosti ropného zařízení v Mangafu v Kuvajtu (18....
Požár na kuvajtském letišti po zásahu íránskými drony
Íránci zaútočili na letiště v Kuvajtu, několik lidí se zranilo
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6 fotografií
Írán zvažoval a nadále zvažuje i útoky na americké vojenské základny v Evropě. Mohl by k nim přistoupit v případě, že by Spojené státy dále eskalovaly válku s Teheránem, napsal to ve středu deník Financial Times (FT) s odvoláním na dva nejmenované íránské režimní zdroje.

Íránský režim už od března v odvetě za americké útoky na svou zemi útočí na státy Perského zálivu, kde mají USA základny, a v květnu pohrozil rozšířením války za hranice Blízkého východu.

Dva režimní íránské zdroje deníku FT řekly, že íránští vojenští činitelé zvažovali a zvažují útoky na americké základny v jihovýchodní Evropě, mimo jiné v Bulharsku. To v červenci schválilo použití své základny Bezmer pro tankování amerických letadel, napsal FT.

Zdroj britského deníku hovořil také o Kypru, kde má vojenskou základnu Británie. Tuto základnu v březnu zasáhl dron, který způsobil jen menší škody. Podle kyperského prezidenta Nikose Christodulidise šlo o bezpilotní letoun typu Šáhed, který vyrábí a používá Írán.

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„Pokud USA zajdou příliš daleko, Írán se bude bránit za každou cenu, půjde za hranice regionu a zasáhne i Evropu,“ uvedl jeden ze zdrojů deníku Financial Times.

USA vedou spolu s Izraelem od konce února válku proti Íránu, který v odvetě útočí i na země Perského zálivu, kde mají Američané své základny.

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Už letos v květnu íránské revoluční gardy pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Írán. Tehdy platilo v této válce příměří, vyhlášené od 8. dubna. Obě strany ho ale stále porušují, a to i po červnovém memorandu o porozumění, v němž USA a Írán deklarovaly závazek dosáhnout dohody o míru do 60 dnů, což se nestalo.

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