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Ženy v růžovém jako podporovatelky režimu. Islamismus v Íránu ustupuje

Jan Hron

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Vojenská přehlídka s růžově natřenými zbraněmi a vozidly uspořádaná Islámskými revolučními gardami ku příležitosti hromadného svatebního obřadu pro „sebeobětující se páry“ neboli ty dvojice, které jsou připraveny chopit se zbraně na obranu Islámské republiky v případě vojenského útoku. (18. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Íránský režim a jeho podporovatelé zveřejňují videa, v nichž vystupují jeho dřívější odpůrci, včetně žen v západním stylu oblečení a s nezakrytými tvářemi. Cení režim za obranu země. Někteří kritici vlády připouštějí, že Západu nevěří. Růst nacionalismu v zemi někteří pozorovatelé vykládají jako širší znak ústupu politického islámu v regionu.

„Nebyla jsem příznivkyní Islámské republiky ani nejvyššího vůdce,“ říká na videu mladá žena v růžovém topu a džínách s kudrlinami splývajícími na ramena. To se ale změnilo po únorovém společném útoku Izraele a USA na Írán.

„Kdyby Revoluční gardy a Basídž nebojovali, už bychom tu nebyli,“ řekla se slzami v očích s odkazem na íránské elitní jednotky a na ně navázané polovojenské milice. „Vzpomínám na začátek války a přehodnocuji své názory na Islámskou republiku.“

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi se podařilo sjednotit Íránce víc, než by to dokázal jakýkoli íránský politik.

Foad Izadídocent na Teheránské univerzitě

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