Ženy v růžovém jako podporovatelky režimu. Islamismus v Íránu ustupuje

„Nebyla jsem příznivkyní Islámské republiky ani nejvyššího vůdce,“ říká na videu mladá žena v růžovém topu a džínách s kudrlinami splývajícími na ramena. To se ale změnilo po únorovém společném útoku Izraele a USA na Írán.
„Kdyby Revoluční gardy a Basídž nebojovali, už bychom tu nebyli,“ řekla se slzami v očích s odkazem na íránské elitní jednotky a na ně navázané polovojenské milice. „Vzpomínám na začátek války a přehodnocuji své názory na Islámskou republiku.“
Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi se podařilo sjednotit Íránce víc, než by to dokázal jakýkoli íránský politik.