Írán zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu, několik lidí je zraněných

„Nepřátelské drony dnes zasáhly terminál pro cestující T1 na kuvajtském mezinárodním letišti v rámci íránské agrese, což způsobilo značné materiální škody a zranění několika osob,“ oznámila kuvajtská armáda.
Web televize Al-Džazíra napsal, že zraněným se dostává lékařské pomoci. Lety jsou odkloněny na další letiště v regionu.
Už v noci oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Úder se ale podle něj podařilo odrazit.
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USA odrazily íránské raketové i dronové útoky. Následně udeřily na ostrov Kešm
Teherán útoky na sousední státy zahájil poté, co proti němu koncem února Spojené státy a Izrael koncem začaly vést válku.