Americká vláda podle stanice ABC poslala bezpečnostním složkám varování, že zachytila šifrovanou komunikaci, která podle všeho pochází z Íránu a může sloužit jako „operační spouštěč pro spící agenty“ ve světě.
Cituje při tom „předběžnou analýzu signálů vysílání pravděpodobně íránského původu“. Komunikace probíhala přes několik zemí poté, co Spojené státy na konci února zabily nejvyššího duchovního vůdce Íránu Alího Chameneího. Kódované zprávy měly bez použití internetu nebo mobilních sítí předat pokyny „tajným agentům nebo spícím agentům“.
„Ačkoliv přesný obsah těchto komunikací nelze v současné době určit, náhlý výskyt nové stanice s charakteristikami mezinárodního vysílání vyžaduje zvýšenou pozornost,“ píše ABC s odkazem na dokument s tím, že zřejmě neexistuje žádná akutní hrozba spojená s konkrétním místem. Přesto vláda nařizuje policii a dalším složkám, aby intenzivněji sledovaly podezřelé aktivity v éteru.
Stanice dodává, že pokud je varování relevantní, potvrdilo by to obavy představitelů amerických tajných služeb. Ti po zahájení útoku na Írán upozorňovali na spící agenty s tím, že by je Írán mohl využít k odvetným útokům na západní cíle. Američané ostatně intenzivněji sledují možné spící buňky Íránu už od loňského června, kdy Trump nařídil útoky na tři hlavní íránská jaderná zařízení.
Konkrétní výhrůžkou ze strany Teheránu je pak například výrok tajemníka Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního. Ten americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vzkázal, aby si dával pozor a nebyl nakonec sám eliminován. Spojené státy o snahách Íránu zabít šéfa Bílého domu informovaly i před současným konfliktem.
Íránský Červený půlměsíc v úterý oznámil, že počet obětí izraelsko-amerických útoků na Írán vzrostl na 1 332. Organizace HRANA v pondělí uvedla, že počet obětí útoků na Írán je 1 761, včetně 194 dětí. Většinu obětí tvoří civilisté.