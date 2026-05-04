Írán už v neděli večer uvedl, že dostal americkou odpověď na svůj nejnovější návrh. Washington to ale zatím nepotvrdil.
„V této fázi je naší prioritou ukončit válku. Nemůžeme ignorovat ponaučení z minulosti. Dvakrát jsme jednali o jaderných otázkách a zároveň jsme byli napadeni Spojenými státy,“ řekl podle AFP mluvčí ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí. „Druhá strana se musí rozhodnout a zaujmout rozumný přístup a upustit od svých přehnaných požadavků vůči Íránu,“ dodal.
Podle agentury Reuters v pondělí Baghaí také obvinil USA z pomalého postupu v jednáních o ukončení války. Tu začaly 28. února americko-izraelské útoky na Írán, který v odvetě útočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě. Konalo se jen jedno kolo přímých rozhovorů 11. dubna.
Zatím poslední návrh předal Teherán Washingtonu prostřednictvím pákistánských vyjednavačů minulý týden ve čtvrtek. O víkendu se k němu americký prezident Donald Trump nejprve bez bližších podrobností vyjádřil skepticky, posléze uvedl, že o něm stále uvažuje.
V neděli ale Trump vyvolal opět napětí, tentokrát oznámením, že USA odblokují Hormuzský průliv tím, že pomohou obchodním lodím, které v oblasti uvázly kvůli válce, touto úžinou proplout. Na to Teherán dnes reagoval varováním, že proti americkým lodím zasáhne, pokud se k Hormuzskému průlivu jen přiblíží.
V neděli večer íránská média podle agentury Reuters informovala, že Teherán už dostal od USA odpověď na svůj návrh, což Washington nepotvrdil. Íránské ministerstvo zahraničí k tomu v neděli uvedlo, že v této fázi neuvažuje o jednání o jaderném programu.
Podle AP je záměrem Teheránu nejprve dohoda o konci války a uvolnění Hormuzského průlivu a teprve v další fázi chce jednat o svém jaderném programu. Ten označily USA a Izrael za hrozbu a hlavní důvod svých útoků na Írán. Teherán ale tvrdí, že mu jde o mírové využití uranu, ačkoliv ho obohacuje výrazně nad úroveň k tomu potřebnou.