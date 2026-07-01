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Írán odmítl schůzku s americkými vyslanci, Katar dál zprostředkovává jednání

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Americký viceprezident J. D. Vance, pákistánský premiér Muhammad Šehbáz Šaríf a...

Americký viceprezident J. D. Vance, pákistánský premiér Muhammad Šehbáz Šaríf a katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání se účastní čtyřstranného jednání USA, Íránu, Pákistánu a Kataru v letovisku Bürgenstock u Lucernu ve Švýcarsku. (21. června 2026) | foto: ČTK

Žena prochází kolem transparentu s vyobrazením zabitého íránského nejvyššího...
Vůdce íránské delegace Mohammad Báger Ghalíbáf na jednání s Američany za...
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. (21. června 2026)
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (vlevo) a pákistánský premiér Šahbáz...
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Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Katar mezitím v úterý večer uvedl, že bude pokračovat v roli prostředníka ve vyjednávání mezi USA a Íránem. Současná situace nesvědčí o dobrých vyhlídkách na dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými stranami.

Íránští představitelé rovněž uvedli, že si obě strany musí ještě vyjasnit podmínky příměří, které podepsaly před dvěma týdny, než se budou moci zabývat složitějšími tématy, jako je případné omezení íránského jaderného programu.

V úterý přicestovali do Dauhá zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner a zvláštní vyslanec Steve Witkoff na jednání, jež Bílý dům označil za „rozhovory na vysoké úrovni“. Írán i hostitelská země Katar nicméně uvedly, že oba vyslanci budou jednat spíše jen s prostředníky než přímo s Íránci.

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O setkání na vysoké úrovni vedle technických jednání o naplňování memoranda o porozumění v pondělí informovali Trump i mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

„Na příští dny není plánováno žádné setkání s americkou stranou na jakékoli úrovni,“ uvedl však v úterý mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí.

Katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání na setkání s Witkoffem a Rubiem potvrdil, že jeho země podporuje všechny linie rozhovorů mezi Íránem a USA vyplývající z uzavřeného memoranda o porozumění. Oznámilo to v úterý večer katarské ministerstvo zahraničí, aniž uvedlo konkrétní podrobnosti o obsahu jednání.

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Poslední vývoj naznačuje, že se USA a Írán stále značně rozcházejí v názorech na klíčové pilíře původního rámcového 14bodového memoranda. To mimo jiné požaduje, aby Írán umožnil volnou plavbu Hormuzským průlivem výměnou za finanční pobídky, a stanoví 60denní lhůtu pro vyjednání trvalé mírové dohody.

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