Írán vypálil na Izrael asi deset balistických střel. Izrael zvažuje odvetný krok

Jde o první íránský útok na území Izraele od uzavření křehkého příměří mezi USA a Íránem 8. dubna. Teherán údery potvrdil s tím, že jde o odvetu za pokračující izraelské útoky na cíle v Libanonu.
Izraelská armáda jen několik minut před údery oznámila, že v příštích hodinách očekává útok ze strany Íránu poté, co dnes na jižním předměstí Bejrútu provedla úder proti velitelství libanonského militantního hnutí Hizballáh, které Írán podporuje.
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Íránské revoluční gardy prohlásily, že izraelská armáda musí zastavit své útoky na Libanon a že pokud útoky rozšíří nebo bude reagovat na akce Íránu, čekají ji "ještě drtivější a bolestivější rány".
"Už dříve jsme varovali, že pokud budou pokračovat zločiny v bejrútské oblasti Dahíja, zaútočíme na cíle na okupovaných územích," uvedlo podle Reuters velitelství gard s odkazem na čtvrť považovanou za baštu šíitského Hizballáhu a na Izrael. Dnešní útok na Izrael byl "varováním" a v případě další izraelské "agrese" zahrne odveta všechny americko-izraelské cíle v blízkovýchodním regionu, uvedly také revoluční gardy.
Izrael podle agentury AFP uvedl, že v pondělí zůstanou v celé zemi uzavřené školy. Izraelská armáda nicméně zhruba hodinu po první vlně úderů oznámila, že lidé mohou opustit úkryty. To podle Reuters naznačuje, že bezprostřední hrozba pominula.
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Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného izraelského představitele napsala, že Izrael chystá odvetu. Vysoce postavený íránský zdroj agentuře řekl, že pokud Izrael zaútočí, budou za legitimní cíle považovány všechny americké základny v regionu.
Podle izraelských médií představitelé bezpečnostního aparátu při hodnocení situace s premiérem Benjaminem Netanjahuem dospěli k závěru, že Teherán nemá zájem o plnou eskalaci, ale spíše chtěl v omezeném rozsahu reagovat a dát najevo svou podporu Hizballáhu. Také izraelská média nicméně s odvoláním na své zdroje píší, že Izrael na útoky "tvrdě odpoví".
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Server Axios napsal, že o eskalaci byl informován americký prezident Donald Trump. Ten již v rozhovoru s televizní stanicí Fox News mimo jiné vyzval Írán, aby se vrátil k jednacímu stolu a uzavřel mírovou dohodu, a prohlásil, že zavolá Netanjahuovi, aby úder neopětoval.