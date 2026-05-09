Na veřejnosti nevystupuje. Íránský vůdce přesto formuje válečnou politiku

Chameneí se na veřejnosti neukázal od doby, kdy ho vážně zranil americký útok na začátku války, při kterém zahynul jeho otec a několik nejvyšších vojenských představitelů. To vedlo ke spekulacím o jeho zdraví a roli v íránském vedení.
Americké zpravodajské služby nicméně podle CNN vyhodnotily, že má zásadní vliv na formování válečné strategie a že pomáhá řídit jednání se Spojenými státy o ukončení války.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nadále usiluje o diplomatické ukončení konfliktu, zatímco příměří trvá již více než měsíc.
Americké zpravodajské služby tvrdí, že se Írán stále zotavuje z amerického bombardování, které nicméně významné části íránských vojenských kapacit vážněji nepoškodilo. Írán je tak schopen vydržet ještě několik měsíců americké blokády.
Modžtaba Chameneí ve funkci nahradil svého otce Alího Chámeneího. Kariéru zahájil v roce 1987 vstupem do Íránských revolučních gard a účastí v irácko-íránské válce.