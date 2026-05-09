Na veřejnosti nevystupuje. Íránský vůdce přesto formuje válečnou politiku

  11:13
Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí hraje klíčovou roli při formování válečné strategie spolu s vysokými íránskými představiteli. I když přesné rozdělení pravomocí v nyní rozděleném režimu zůstává nejasné, Chameneí pravděpodobně řídí jednání se Spojenými státy o ukončení války.
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího (31. května 2019) | foto: Profimedia.cz

Chameneí se na veřejnosti neukázal od doby, kdy ho vážně zranil americký útok na začátku války, při kterém zahynul jeho otec a několik nejvyšších vojenských představitelů. To vedlo ke spekulacím o jeho zdraví a roli v íránském vedení.

Americké zpravodajské služby nicméně podle CNN vyhodnotily, že má zásadní vliv na formování válečné strategie a že pomáhá řídit jednání se Spojenými státy o ukončení války.

USA opět zaútočily na Írán. Příměří zůstává stále platné, tvrdí Trump

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nadále usiluje o diplomatické ukončení konfliktu, zatímco příměří trvá již více než měsíc.

Americké zpravodajské služby tvrdí, že se Írán stále zotavuje z amerického bombardování, které nicméně významné části íránských vojenských kapacit vážněji nepoškodilo. Írán je tak schopen vydržet ještě několik měsíců americké blokády.

Chameneí čeká na protézu nohy a plastiku obličeje. Kvůli zranění má potíže mluvit

Modžtaba Chameneí ve funkci nahradil svého otce Alího Chámeneího. Kariéru zahájil v roce 1987 vstupem do Íránských revolučních gard a účastí v irácko-íránské válce.

Na veřejnosti nevystupuje. Íránský vůdce přesto formuje válečnou politiku

