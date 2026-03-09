Nový vůdce Íránu Chameneí byl podle Izraelců zraněn. Putin za ním stojí

Nově jmenovaný nejvyšší vůdce Íránu, šestapadesátiletý Modžtaba Chameneí, byl podle izraelských zpravodajců pravděpodobně zraněn při nedávném náletu. Totéž naznačila íránská státní televize. Íránské úřady se však snaží ukázat sílu a na dnešní odpoledne svolaly celonárodní masová shromáždění na jeho podporu. Zda se jich nový vůdce zúčastní osobně, zůstává nejasné.
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího (31. května 2019) | foto: ČTK

Podle izraelských bezpečnostních složek byl Modžtaba Chameneí v uplynulém týdnu terčem cíleného náletu. Ačkoliv nový vůdce útok s největší pravděpodobností přežil, utrpěl při něm zranění.

Zprávu nepřímo podporuje i vysílání íránské státní televize, která Modžtabu Chameneího označila výrazem „džánbáz“ ramadánu, což v překladu znamená zraněný válečný veterán. To naznačuje, že byl v probíhající válce skutečně zasažen.

Írán vypálil první rakety po zvolení nového vůdce. V Bahrajnu zranil 32 lidí včetně dětí

V kontrastu se zprávami o zranění íránský režim demonstruje stabilitu. Podle stanice NBC News úřady vyzvaly občany, aby v pondělí odpoledne vyšli do ulic a oslavili zvolení nového nejvyššího duchovního.

Íráncům v pondělí ráno hromadně přicházely na mobilní telefony textové zprávy informující o chystaných shromážděních. Ta měla začít v 15:00 místního času (12:30 SEČ) jak v centru Teheránu, tak na hlavních náměstích po celé zemi. Cílem akce, která se podle rozesílaných zpráv „uskuteční za účasti lidu“, je hromadné potvrzení věrnosti novému vůdci.

Zásadní otázkou zůstává, zda se Modžtaba Chameneí shromáždění v Teheránu zúčastní osobně. Jeho absence by mohla spekulace o vážnosti jeho zranění jen potvrdit. Také pohřeb jeho otce byl již před několika dny odložen na neurčito.

Slib věrnosti z Moskvy

Modžtaba převzal moc po svém otci, ajatolláhu Alím Chameneím, kterého minulý týden zabily společné americko-izraelské údery. Výběr nového vůdce provázely od počátku obavy o jeho bezpečnost. Izraelský ministr obrany již dříve jasně deklaroval, že kdokoliv se stane nástupcem zesnulého vůdce, bude představovat jednoznačný cíl k likvidaci.

Spojené státy v čele s prezidentem Donaldem Trumpem nového vůdce odmítají uznat. Trump prohlásil, že výběr Modžtaby je „nepřijatelný“, a varoval, že pokud nový vládce nezíská americké schválení, dlouho nevydrží.

Duchovní vybrali Chameneího nástupce. Bez našeho souhlasu nevydrží, řekl Trump

Naopak z Ruska přichází jednoznačná podpora. Prezident Vladimir Putin Modžtabovi ke jmenování poblahopřál a vyjádřil přesvědčení, že sjednotí íránský lid a bude pokračovat v díle svého otce. „Rusko bylo a bude spolehlivým partnerem islámské republiky,“ citovala Putina státní agentura TASS.

Útok proti Íránu

Požár po íránském útoku na bahrajnský ostrov Sitra (9. března 2026)
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů. (8. března 2026)
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů. (8. března 2026)
Lidé truchlí v den pohřbu obětí útoku na školu v Mínábu v Íránu. (3. března 2026)
Šéf Kremlu zároveň označil americko-izraelské údery za „akt ozbrojené agrese“ a už dříve nazval zabití Alího Chameneího cynickou vraždou. Írán je pro Moskvu klíčovým spojencem a dodavatelem zbraňových systémů, obzvláště od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Ačkoliv se Modžtaba dosud pohyboval převážně ve stínu, postrádá nejvyšší náboženské tituly a nemá výkonné zkušenosti, drží v rukou mocný trumf ve formě silné podpory bezpečnostního aparátu, zejména Islámských revolučních gard. Ty mu již vyjádřily plnou loajalitu a slíbily absolutní poslušnost.

