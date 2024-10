Chameneí Nasralláha před útokem varoval, teď se obává izraelské infiltrace

Nasralláh zemřel minulý pátek při izraelském náletu na podzemní ústředí Hizballáhu v Bejrútu.

Bezprostředně po explozích telekomunikačních zařízení členů Hizballáhu 17. září Chameneí vyzval Nasralláha, aby přicestoval do Íránu s tím, že tam pro něj bude bezpečněji, řekl Reuters nejmenovaný vysoce postavený íránský představitel.

Chameneí přitom odkazoval na zprávy tajných služeb, které naznačovaly, že Izrael má uvnitř Hizballáhu své agenty a chystá se Nasralláha zabít. Nasralláh si však byl svou bezpečností jist a zcela důvěřoval svému okolí, uvedl tento zdroj.

Chameneí učinil druhý pokus a minulý týden poslal za šéfem Hizballáhu do Libanonu svého vyslance, aby mu varování osobně tlumočil a přiměl ho k odjezdu do Íránu. Nasralláh však trval na tom, že v Libanonu zůstane. Oním poslem byl vysoce postavený velitel íránských revolučních gard, brigádní generál Abbás Nílforúšán, který zemřel spolu s Nasralláhem v jeho podzemním bunkru, kam v pátek pronikla série izraelských bomb.

„Nejvyšší vůdce už nevěří nikomu“

Chameneí, který se od soboty zdržuje na bezpečném místě v Íránu, v úterý osobně nařídil odpálit na Izrael salvu téměř 200 raket, uvedl další vysoce postavený íránský představitel. Tento útok byl podle prohlášení revolučních gard mimo jiné odvetou za smrt Nasralláha a Nílforúšána.

Obavy Íránu o Chameneího bezpečnost a ztráta důvěry jak uvnitř Hizballáhu a íránského establishmentu, tak mezi nimi navzájem, byly patrné v rozhovorech s celkem deseti zdroji, píše Reuters.

Zdroje vykreslovaly situaci, která by mohla zkomplikovat efektivní fungování takzvané Osy odporu, tedy aliance protiizraelských nepravidelných ozbrojených skupin v regionu pod vedením Íránu.

„Důvěra, která držela vše pohromadě, se vytratila,“ řekl jeden zdroj. Nejvyšší vůdce „už nevěří nikomu“, řekl jiný zdroj blízký íránskému vedení.

V Libanonu se Hizballáh podle sedmi zdrojů Reuters snaží vzpamatovat ze zabití svého vůdce hluboko v jeho bunkru a je v šoku z toho, jak úspěšně izraelské tajné služby do organizace pronikly.

Vzniklý zmatek navíc hnutí ztěžuje výběr vůdce nového, protože se obává, že jej ohrozí pokračující infiltrace izraelských tajných služeb, uvedly zdroje. Hizballáh se zdráhá oficiálně jmenovat Nasralláhova zástupce, neboť se chce zjevně vyhnout tomu, aby se vzápětí stal terčem dalšího izraelského atentátu.

Írán přišel o svou největší investici

„Írán v podstatě přišel o svou největší investici za řadu poslední desetiletí,“ řekl Reuters Magnus Ranstorp, expert na Hizballáh ze Švédské univerzity obrany. Významné škody, které Izrael za poslední dva týdny způsobil Hizballáhu, podle něj snížily schopnost Íránu udeřit zprostředkovaně na Izrael přímo na jeho hranicích.

„Íránem to otřáslo v základech. Ukazuje to, jak hluboce je infiltrován také Írán: nezabili jen Nasralláha, zabili i Nílforúšána,“ který byl podle Ranstorpa důvěrným vojenským poradcem Chameneího.

Nasralláhova smrt přiměla íránské úřady, aby důkladně prošetřily možnou infiltraci do vlastních řad, od mocných revolučních gard až po významné bezpečnostní činitele, uvedl druhý vysoce postavený íránský zdroj Reuters. Zaměřují se zejména na ty, kteří cestují do zahraničí nebo mají příbuzné žijící mimo Írán.

Teherán začal podezřívat některé členy gard, kteří cestovali do Libanonu, řekl jeden zdroj. Znepokojení vyvstalo, když se jeden z nich začal vyptávat, kde se Nasralláh pohybuje, a zejména se zajímal o to, jak dlouho se bude zdržovat na konkrétních místech. To vyvolalo v íránských zpravodajských kruzích rozruch a tento člověk byl spolu s několika dalšími zatčen. Rodina podezřelého, jehož zdroj neidentifikoval, vzápětí odcestovala z Íránu.

V Libanonu současně zahájil Hizballáh rozsáhlé vyšetřování s cílem očistit se od izraelských špionů a po detonacích pagerů a vysílaček vyslechl stovky členů, řekly Reuters tři zdroje v Libanonu. Pátrání vedl šéf oddělení vnitřní bezpečnosti Nabíl Kaúk, uvedl zdroj blízký Hizballáhu. Vyšetřování podle tohoto zdroje šlo rychle, než však Kaúka den po zavraždění Nasralláha zabil další izraelský nálet na jižním předměstí Bejrútu.