Návod, jak zabít Melanii Trumpovou, zveřejnila íránská agentura Tasním. Ta má blízko k tamním revolučním gardám, video, které je z velké části dílem umělé inteligence, tak nelze brát na lehkou váhu. Portál Newsweek potvrdil, že americké tajné služby o něm vědí a zabývají se „vším, co by mohlo být vnímáno jako hrozba vůči chráněným osobám“.
Autoři videa doprovodili úvodní záběr vedle věty „Kde zabít Melanii?“ i profilem americké první dámy vyvedeným v krvavě rudé barvě. Povzbuzují přitom „světové bojovníky za svobodu“, aby se odstranění Trumpové sami zhostili.
Shromážděné informace prý získali od několika „anonymních bezpečnostních sítí“ a ze satelitních snímků, přestože podle deníku The Times jsou všechny veřejně dostupné. „Chytit“ se prý případní atentátníci mohou třeba záliby Trumpové v módě a nakupování na Páté avenue na Manhattanu.
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„Melaniina posedlost módou je její největší slabinou,“ radí Íránci s tím, že se hodí umět rozpoznat „pokročilé známky“ toho, že se Trumpová chystá navštívit tamní luxusní obchody. Indicií prý jsou chybějící odpadkové koše na rohu ulice a přivařené poklopy kanálů, do kterých by případní útočníci mohli uložit výbušniny. Osobním stylistům první dámy pak nabízejí „velké sumy peněz“, pokud se pokusí Trumpovou zabít.
Jak? Teherán pomýšlí na jed, který by zaměstnanci obchodů mohli vetřít do oblečení. Známky přítomnosti Trumpové prý mohou poskytnout i zaměstnanci nemocnic v okolí. Video ovšem necílí jen na prezidentovu choť. „Barrone Trumpe, čekej nás!“ varuje v závěru.
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Už dřív se v Teheránu objevily billboardy, které prezidentovi USA i jeho rodině vyhrožovaly násilím. Jeden z nich například zobrazoval první dámu, Barrona i Trumpovu dceru Ivanku se zavřenýma očima a nápisem „zabit“. „Hej, teroristo! Připrav se na smrt,“ vzkazoval Írán na billboardu.
Podle amerických médií i samotného Trumpa se Írán v minulosti několikrát pokusil šéfa Bílého domu zabít. Nemstí se mu přitom jen za současnou válku a únorové zabití nejvyššího duchovního vůdce země Alího Chameneího, ale i za smrt někdejšího šéfa revolučních gard, generála Kásema Solejmáního. Toho Američané zabili během Trumpova prvního prezidentského mandátu v roce 2020.