Hlad, hadi a násilí. V íránské věznici zemřely tři ženy, Teherán nevidí problém

Autor:
  17:31
V íránské věznici Karčak za poslední měsíc zemřely nejméně tři vězeňkyně. Jejich smrt vyvolala volání po uzavření přeplněného a nemocemi zamořeného zařízení, které proslulo zneužíváním a nelidskými podmínkami. Íránský režim situaci v komplexu považuje za normální.
Vězení Karčak v Íránu (31. března 2021)

Vězení Karčak v Íránu (31. března 2021) | foto: Tahmineh RahmaniCreative Commons

Íránská aktivistka Somajeh Rašídíová, která zemřela ve věznici Karčak.
Íránská advokátka v oblasti lidských práv Nasrín Sotúdeová (18. listopadu 2012)
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července...
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července...
40 fotografií

Ve věznici za poslední měsíc zemřely nejméně tři vězeňkyně. Podle lidskoprávních organizací bylo hlavní příčinou smrti zanedbání lékařské péče a živoření v otřesných podmínkách.

Koncem září v Karčaku zemřela íránská aktivistka Somajeh Rašídíová. Dvaačtyřicetiletá politická vězeňkyně ve dnech před svou smrtí prodělala sérii záchvatů. Podle svých spoluvězeňkyň trpěla epilepsií, na kterou jí ale místní lékaři nedali žádné léky.

„Měla neustále záchvaty, trpěla silnými bolestmi hlavy a pokaždé, když šla k lékaři, jí bylo řečeno, že je pouze podvyživená, a byla poslána zpět na oddělení,“ popsala jedna z žen podle Rádia Svobodná Evropa (RFE).

Peklo se vrací. Izrael změnil obávaný žalář v trosky, Írán tam znovu žene vězně

V Karčaku minulý měsíc zemřela také Džamile Azízíová odsouzená za finanční obvinění. Zemřela poté, co jí personál odmítl poskytnout lékařskou péči, a to i přes srdeční potíže. Totožný osud potkal také třetí ženu. Úřady navzdory tomu podle RFE podmínky v zařízení obhajují.

Na 150 někdejších vězeňkyň v reakci vydalo prohlášení, v němž odsuzují „systematická“ úmrtí trestanců v Karčaku a požadují uzavření zařízení.

Živoucí peklo

„Vězni neumírají – jsou zabíjeni úmyslným odepíráním kritické lékařské péče ze strany Islámské republiky,“ míní Bahar Ghandehariová z Centra pro lidská práva v Íránu (CHRI). Karčak je podle ní živoucím peklem.

V zařízení se nachází několik tisíc vězeňkyň, jež jsou zde pro různá obvinění. Řada z nich jsou politické vězeňkyně, které za jeho zdmi skončily kvůli odporu proti autokratickému teokratickému režimu včetně zapojení do masových protestů v roce 2022. Ty vyvolala smrt dvaadvacetileté Mahsy Amíníové, jež zemřela poté, co ji mravnostní policie vyslýchala kvůli špatně nasazenému hidžábu.

Deset let vězení za nevhodné oblečení. Írán zpřísnil pravidla pro ženy

Personál Karčaku ženám odepírá přístup k lékařské péči, vodě i řádnému jídlu a drží je v přeplněných špinavých celách, kde jsou často nuceny spát na holé podlaze. Vězeňkyně ze strany dozorců rovněž zažívají fyzické, psychické i sexuální zneužívání. Ženy si také stěžují na zamoření hady, štíry nebo hlodavci.

Přeplněnost Karčaku se ještě zhoršila poté, co sem Teherán v červnu po izraelském bombardování přesunul mnoho vězňů ze zařízení Evín, kam vláda často umisťuje politické vězně.

„Věznice je neobyvatelná. Už ji nejde reformovat,“ řekla RFE íránská advokátka v oblasti lidských práv Nasrín Sotúdeová, která v Karčaku skončila pro obvinění z „činů proti národní bezpečnosti“. Sotúdeová je nositelkou Sacharovovy ceny za svobodu myšlení. V roce 2019 byla odsouzena k 38 letům vězení a 148 ranám bičem.

„Vězeňské vedení a zdravotnický personál se k vězeňkyním chovají hrozně. Úřady se domnívají, že si ženy v zařízení špatné zacházení zasloužily,“ uvedla aktivistka Alieh Motalebzadehová.

Uniklá videa ukazují, jak v íránském Evínu mučí vězně. Šéf káznice se omluvil

CHRI vyzvalo mezinárodní společenství, aby požadovalo okamžité uzavření Karčaku a přesun vězňů do jiného zařízení.

OSN v srpnu uvedla, že bylo v Íránu letos popraveno nejméně 841 lidí. Vysoký počet podle organizace svědčí o systematickém zneužívání trestů smrti k zastrašení místního obyvatelstva.

Írán vězní i dvě desítky Evropanů. Západní představitelé a lidskoprávní organizace obviňují tamní režim, že neoprávněně zadržuje cizince kvůli tomu, aby vyjednávání o jejich propuštění využil k osvobození Íránců vězněných v zahraničí či k uvolnění fondů zadržovaných v zahraničních bankách kvůli mezinárodním sankcím proti Teheránu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Hlad, hadi a násilí. V íránské věznici zemřely tři ženy, Teherán nevidí problém

V íránské věznici Karčak za poslední měsíc zemřely nejméně tři vězeňkyně. Jejich smrt vyvolala volání po uzavření přeplněného a nemocemi zamořeného zařízení, které proslulo zneužíváním a nelidskými...

11. října 2025  17:31

Mohlo to být ještě rychlejší, přiznal zkušený jeřábník. Přenesl tank přes dům

Hlavní hvězdou sobotního přesunu amerického tanku Sherman přes střechu třípodlažního domu v Plzni, byl bezesporu jednapadesátiletý jeřábník. Muž, který seděl v kabině jeřábu AC 500, byl nervózní jen...

11. října 2025  17:27

Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

Silnice I/50 je u Buchlovic na Uherskohradišťsku uzavřena kvůli tragické nehodě motorkáře. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Omezení by mělo trvat ještě přibližně hodinu, řekla krátce před...

11. října 2025  17:20

Únik plynu v Chebu dočasně zastavil provoz na železniční trati

Únik plynu v sobotu odpoledne nakrátko zastavil provoz na železniční trati u chebského nádraží. Plyn unikl při výkopových pracích. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky nešlo o velký únik,...

11. října 2025  16:49

Biden zahájil kvůli rakovině prostaty léčbu ozařováním. Potrvá pět týdnů

Bývalý americký prezident Joe Biden podstupuje léčbu ozařováním a hormonální léčbu. Bidenovi byla v květnu diagnostikována agresivní forma rakoviny prostaty s metastází v kosti.

11. října 2025  16:38

U Horusic srazil vlak muže, vlaky na trati mezi Budějovicemi a Prahou nejezdí

U Horusic na Táborsku srazil v sobotu odpoledne vlak muže, jenž na následky střetu zemřel. Provoz na železniční trati České Budějovice - Praha je kvůli tragické události přerušený. Řekla to mluvčí...

11. října 2025  16:34

Z Parthenónu po dvaceti letech zmizelo lešení, památka se ukazuje v plné kráse

Návštěvníci Atén si při procházce po široké pěší zóně podél úpatí slavné Akropole mohu nově vychutnat ničím nerušený pohled na chrám Parthenón. Lešení, které po téměř 20 let zakrývalo západní fasádu...

11. října 2025  16:31

Spor o inkluzi? SPD a Motoristé ji chtěli zrušit, po volbách už couvají

Společně vzdělávat všechny děti bez ohledu na jejich handicapy, odlišný jazyk či nadání se školy pokoušejí už téměř dekádu. Ne vždy to ale funguje. Nadanější děti se nudí, další naopak nestíhají,...

11. října 2025  16:28

Tank Sherman se proletěl nad Plzní, atrakce trvala jen pár minut

Nevšední podívanou zažila v sobotu kolem poledne Plzeň. Speciální jeřáb přemístil přes třípodlažní budovu v centru města téměř třicetitunový tank Sherman. Ten se stane hlavním exponátem budoucího...

11. října 2025  16:25

Ať si Motoristé dají do vlády experty jako SPD, říká Babiš. Macinku nepřesvědčil

Předseda ANO Andrej Babiš míní, že Motoristé by měli, stejně jako SPD, na ministerské posty navrhnout odborníky. Reagoval tak na aktuální situaci spojenou s údajnými smazanými příspěvky Filipa Turka,...

11. října 2025,  aktualizováno  16:21

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Krypto trhalo rekordy, pak Trump ohlásil čínská cla. A trh přišel o 20 miliard dolarů

Strmým propadem reagovaly v pátek kryptoměny na ohlášení zvýšení cel na čínský dovoz americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle serveru The Economic Times se jednalo o historicky rekordní odliv,...

11. října 2025  16:03

Do Izraele přijíždí američtí vojáci. Pomohou dohlížet na příměří v Gaze

Do Izraele začali přijíždět příslušníci dvousetčlenného amerického vojenského kontingentu, jejichž úkolem je zřídit koordinační centrum dohlížející na dodržování dohody o příměří v Pásmu Gazy....

11. října 2025  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.