Írán má za sebou dvanáctidenní válku s Izraelem, do které se nakonec zapojily i USA. Kdo zvítězil?

V tomto tématu nejde jen o posledních dvanáct nebo čtrnáct dní. My jsme byli dlouhodobě pod tlakem izraelského režimu. Co se týče 13. června, tak izraelský režim bez ohledu na mezinárodní právo, pod záminkou špatného výkladu prohlášení Mezinárodní agentury pro atomovou energii podnikl útok na naši suverenitu, k čemuž dostal zelenou od Spojených států.

Proti naší zemi tedy vedly nelegitimní válku hned dvě země. První má jeden z největších jaderných arzenálů na světě a je jedinou zemí, která jadernou bombu použila v boji. Ta druhá jaderné zbraně dlouhodobě vlastní, ale nespolupracuje s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (Izrael s MAAE spolupracuje ohledně mírového využití jádra, nikoliv ohledně svého tajného zařízení Dimona, pozn. red.) a není signatářem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT).