Masivně dnes zaútočíme na Írán, vzkázal Trump. Na vině je prý „špatné chování“

Autor: ,
Sledujeme online   13:13
Donald Trump pohrozil Íránu masivním sobotním útokem. Důvodem je podle něj „špatné chování“ země. USA podle prezidenta zvažují rozšíření cílů i zasažených skupin, konkrétní parametry úderu ale Trump zatím neupřesnil.
Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump.

Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump. | foto: Reuters

Útok na dubajské letiště. Íránský dron dopadl blízko odbavovací haly
Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán (7. března 2026)
Následky izraelského útoku na jižní předměstí Bejrútu (7. března 2026)
Satelitní snímek ukazuje dívčí školu a budovy na základně íránských Revolučních...
57 fotografií

Trump v příspěvku na sociální síti Truth social uvedl, že íránský prezident Masúd Pezeškján řekl, že Írán nebude útočit na země v Perském zálivu pouze v důsledku neúprosných americko-izraelských útoků. Pezeškján příslib podmínil tím, že z území těchto zemí, mnohé z nichž hostí americké základny, nepřijde útok na Írán.

USA podle Trumpa vážně zvažují, že zcela zničí oblasti a zabijí skupiny lidí, „které do této chvíle nebyly zvažovanými cíli“. Írán podle něj ve válce prohrává a tak to zůstane, dokud země nekapituluje nebo se tamní vláda zcela nezhroutí, což je podle něj pravděpodobnější.

Sen o kapitulaci si vezměte do hrobu, vzkázal Írán. Za útoky v regionu se omluvil

Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28. února, při nichž byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Vstoupit do diskuse (93 příspěvků)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

RECENZE: Číst nového Jáchyma Topola je bolest, ale nic jiného není k mání

Premium
Jáchym Topol, nejjasnější hvězda české literatury devadesátých let, autor...

Jáchym Topol, nejjasnější hvězda české literatury devadesátých let, autor kultovní Sestry, vydal po dlouhých devíti letech nový román. Dal mu název Peklo neexistuje – název, který snad nemohl být...

7. března 2026

Systém Drozd funguje, ale je zastaralý. Babiš je dobrý mikromanažer, řekl Macinka

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka po jednání Bezpečnostní...

Na Blízkém východě zůstává podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zhruba 5000 Čechů. Většina z nich ale neprojevila zájem o repatriaci, skutečné číslo navíc může být vyšší, řekl ve...

7. března 2026  13:27

Masivně dnes zaútočíme na Írán, vzkázal Trump. Na vině je prý „špatné chování“

Sledujeme online
Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump.

Donald Trump pohrozil Íránu masivním sobotním útokem. Důvodem je podle něj „špatné chování“ země. USA podle prezidenta zvažují rozšíření cílů i zasažených skupin, konkrétní parametry úderu ale Trump...

7. března 2026  13:13

Zelenskému ujely nervy, v maďarské volební kampani nahrál Orbánovi

Premium
Maďarský premiér Viktor Orbána ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Od našeho zpravodaje na Ukrajině Na východě bojuje Ukrajina s Rusy, na západě s Maďary. Po hádce o ropovod Družba a zatčení sedmi Ukrajinců se již tak špatné vztahy propadly na nové dno. V Maďarsku se přitom už za pět týdnů konají...

7. března 2026

Dánská ekonomika vzkvétá i díky farmacii. Letos překoná své severské sousedy

Vlajky společnosti Novo Nordisk vlají před kanceláří Bagsvaerd na předměstí...

Dánsko se v roce 2026 má stát nejvýkonnější ekonomikou severu Evropy. Jeho hospodářství by podle revidované predikce společnosti Danske Bank mělo letos posílit o 3 procenta, přitom ještě v prosinci...

7. března 2026

Aktivisté blokující jádro jsou zločinci. Červený o dotacích i Turkově kanceláři

Premium
Ministr životního prostředí Igor Červený

Nový ministr životního prostředí Igor Červený přiznává, že za mandát vděčí Filipu Turkovi. Rozhodující slovo má jako ministr on, ale svět vidí naprosto stejně. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví nejen o...

7. března 2026

Český lyžař po srážce v Rakousku skončil v nemocnici. Přepravit ho musel vrtulník

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Páteční lyžování v rakouském středisku Silvretta Arena skončilo vážnou nehodou. V katastru obce Ischgl se střetli dva muži, 47letý Čech a 53letý Nizozemec. Podle zprávy tyrolské policie utrpěli...

7. března 2026  11:56

Do Prahy přiletělo asi 380 lidí z Dubaje, další repatriační let už je na cestě

Sledujeme online
V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu. Stroj...

Dvě letadla Smartwings, která přepravila asi 380 lidí z Dubaje, přistála v noci na sobotu v Praze. Podle mluvčí letecké společnosti Vladimíry Dufkové šlo o repatriační let a pravidelnou linku. Další...

7. března 2026  9:32,  aktualizováno  11:34

Barevnější západ i východ Slunce. Nad Českem je saharský prach, ovlivní i počasí

Snímek z družice MTG (True Color).

Nad Českem se objevil saharský prach, který ovlivní počasí následujících dní. Obloha bude zakalenější a nebude tak modrá. Lidé se ale podle meteorologů mohou těšit na barevnější východy a západy...

7. března 2026  10:47

Letiště v Dubaji je opět v provozu. Zazněly exploze, cestující museli do krytu

Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026)

Jedno z nejrušnějších letišť na světě zažilo v sobotu ráno dramatické chvíle. V okolí Mezinárodního letiště v Dubaji, které je hlavní základnou aerolinek Emirates, se ozvala série explozí a byla...

7. března 2026  9:54,  aktualizováno  10:12

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci....

Ostravská zoologická zahrada poprvé odchovává mangusty žíhané, s jejichž chovem začala před dvěma lety. Dvě samice přivedly na svět pět mláďat této promykovité šelmy, řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

7. března 2026  10:04

TELEVIZIONÁŘ: Nepolapitelný schovaný v hračkářství se nesmí zamilovat

Channing Tatum ve snímku Nepolapitelný

Lupič gentleman má vždycky něco do sebe, zvláště pokud skutečně existuje, natož když ho hraje miláček žen Channing Tatum. Takový je hrdina snímku Nepolapitelný, který v neděli v tuzemské televizní...

7. března 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.