Sen o kapitulaci si vezměte do hrobu, vzkázal Írán. Za útoky v regionu se omluvil

Íránský prezident Masúd Pezeškiján v sobotu prohlásil, že požadavek Spojených států na bezpodmínečnou kapitulaci je „sen, který by si měli vzít s sebou do hrobu“. Toto prohlášení zaznělo v předem nahraném projevu, který odvysílala státní televize.
Prezident se v projevu zároveň omluvil za íránské útoky na země v regionu. Trval na tom, že Teherán tyto akce zastaví, a naznačil, že k nim došlo kvůli „nedorozumění v rámci velení“.
Komentáře přicházejí v době vyostřeného konfliktu. Írán v sobotu brzy ráno intenzivně ostřeloval arabské státy v Perském zálivu, zatímco Izrael a USA pokračovaly v náletech na Islámskou republiku. Opakovaným útokům čelily Bahrajn, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.