Výbuch jsem viděl z okna, říká Čech. V Dubaji uvázl bez pomoci, docházejí mu léky

  16:05
Výbuch u letiště sledoval téměř v přímém přenosu. Nyní čeká v Dubaji na možnost návratu do Česka a docházejí mu léky na srdce. Miloš S. uvázl ve Spojených arabských emirátech o týden déle, než plánoval. V rozhovoru kritizuje přístup aerolinek i českých úřadů, na jejichž reakci redakce iDNES.cz čeká.
Útok na dubajské letiště. Íránský dron dopadl blízko odbavovací haly | foto: https://x.com/ValleLoc

Viděl jste z okna hotelu, kterou část letiště dron zasáhl? Šlo o některý z terminálů a měl výbuch dopad i na okolní budovy nebo váš hotel?
Bydlím v hotelu Mövenpick zhruba jeden až dva kilometry vzdušnou čarou od Terminálu 1 dubajského letiště. V 7:05 mě probudil typický zvuk motoru nebo dronu a krátce poté výbuch. Když jsem přišel k oknu, viděl jsem mohutný černý dým stoupající z prostoru terminálu. Přes okolní nízké budovy nebylo možné přesně vidět místo dopadu, ale bylo to blízko. Zajímavé je, že iPhone mé partnerky, který jinak pravidelně upozorňuje na nutnost vyhledat kryt, tentokrát mlčel. Varování přišlo až asi po třech hodinách.

Jaká je nyní situace v okolí letiště a vašeho hotelu? Probíhají evakuace nebo jsou uzavřené ulice?
Ve městě je zatím relativní klid. Na silnicích jezdí méně aut, ale po městě se dá normálně pohybovat a památky jsou přístupné. Včera jsme byli například v hotelu Atlantis a kromě ubytovaných hostů tam téměř nikdo nebyl. Také obchodní centra jsou poměrně prázdná. Zvláštní pak je, když si člověk přečte zprávy, že se íránský prezident dopoledne omluvil sousedním zemím za útok.

Zkoušel jste kontaktovat český konzulát nebo linku ministerstva zahraničí?
Protože máme české telefonní číslo a nechci čekat několik hodin na lince s vysokým tarifem, požádal jsem bratra v Praze, aby vše vyřídil za nás. Ten volal na linku ministerstva zahraničí a zaregistroval nás. Jsme také zapsaní v systému DROZD. O žádných repatriačních letech jsme se ale nic nedozvěděli.

Letiště v Dubaji je opět v provozu. Zazněly exploze, cestující museli do krytu

Je nepříjemné číst politická prohlášení o domlouvání letů se společnostmi Smartwings nebo Emirates, když jsme zde už o týden déle, než jsme měli být, a nikdo nás nekontaktoval. Smartwings navíc náš původní let zrušily a podle všeho jej později prodaly novým klientům za vyšší cenu. Bratr mi také našel e-mail na ambasádu v Abú Zabí, kam jsem napsal, ale zatím bez odpovědi.

Co repatriační lety? Dostali jste nějaké konkrétní informace z oficiálních zdrojů nebo prostřednictvím systému DROZD?
O žádném repatriačním letu nevíme a nikdo nás kvůli tomu nekontaktoval. Informace máme pouze z médií v Česku. Přitom jsme odletěli 24. února a tehdy neexistovala žádná informace o možném útoku nebo bezpečnostním riziku v Dubaji.

Nejvíc mě překvapuje, že se uvádí, že na repatriační lety mají přednost starší nebo nemocní lidé a rodiny s dětmi. V registračních formulářích ale nikde neuvádíte zdravotní stav, takže není jasné, jak úřady poznají, kdo pomoc skutečně potřebuje.

Víme, že vám docházejí důležité léky. Dostali jste instrukce, jak postupovat?
Bratr mi našel e-mail na Státní ústav pro kontrolu léčiv, kam jsem napsal s tím, že mi docházejí léky. Zatím jsem čekal na odpověď. Prodělal jsem operaci srdce a musím tyto léky užívat každý den, zásoba mi ale rychle ubývá.

Příběhy Čechů, kteří přiletěli z Ománu. Někteří hovoří o štěstí, jiní, že se vrátí

Dohra s důležitými léky

Miloš S. později redakci iDNES.cz napsal, že ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) odpověď nakonec obdržel. Úřad mu doporučil, aby se v Dubaji obrátil na nemocnici a vzal s sebou originální krabičku od léku a lékařskou zprávu v elektronické podobě.

„Originální balení už samozřejmě nemám, zbývá mi poslední platíčko. Lékařskou zprávu s sebou na dovolenou také běžně nevozím,“ uvedl.

Podle instrukcí se má v místním zdravotnickém zařízení pokusit získat recept, protože jeho lék na srdce není volně prodejný. SÚKL zároveň uvedl, že preparát by měl být v Emirátech dostupný za 200 až 300 dirhamů (přibližně 1 140 až 1 710 korun). Po návratu do Česka může podle úřadu požádat svou zdravotní pojišťovnu o proplacení nákladů.

