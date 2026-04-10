„Jednu věc mají společnou, nízké IQ. Jsou to hloupí lidé. Vědí to, jejich rodiny to vědí a všichni ostatní to také vědí,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social ve čtvrtek večer SELČ s tím, že to je podle něj důvod, proč s ním zmínění komentátoři nesouhlasí.
Trumpův výpad je známkou rozkolu v hnutí MAGA, který ještě umocnily americko-izraelské útoky na Írán, píše web Politico.
Prezident skupinu komentátorů označil za potížisty, kteří se na jeho účet snaží zviditelnit kritizováním války, již mnozí z konzervativních kritiků vnímají jako porušení jeho předvolebního slibu nezatahovat Spojené státy do vojenských konfliktů na Blízkém východě.
Novou vlnu kritiky si Trump vysloužil příspěvkem sdíleným na Velikonoční neděli, když napsal, že Írán bude „žít v pekle“, pokud neotevře Hormuzský průliv.
Carlson, bývalý moderátor stanice Fox News, Trumpovy výhrůžky označil za „zlé“ a „odporné“ a vyzval členy prezidentovy administrativy, aby se šéfovi Bílého domu postavili. „Nastal čas říct ne, absolutně ne, a říct to prezidentovi přímo,“ prohlásil podle deníku The New York Times (NYT) Carlson ve svém podcastu.
Poté, co Trump v úterý vyhrožoval vyhlazením íránské civilizace, Jones na sociální síti X o hlavě státu napsal, že „zní jako vyšinutý superpadouch z filmu podle komiksů od Marvela. „Definice genocidy je zničení celé civilizace/národa,“ napsal Jones.
„Nemůže se chovat jako normální člověk?“ tázala se podle NYT ve svém podcastu Kellyová, která podobně jako Carlson v minulosti moderovala pořady na Fox News.
Owensová podle stanice ABC News označila Trumpa za „šíleného krále“ a vyzvala Kongres, aby ho zbavil funkce. Jones podle stanice vybídl Trumpův kabinet, aby na základě 25. dodatku americké ústavy prohlásil Trumpa nezpůsobilým pro výkon funkce prezidenta a z postu ho odstranil.