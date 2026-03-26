Americký prezident Donald Trump trvá na tom, že USA s Íránem jednají, i když to íránští představitelé vehementně popírají. „Ale bojí se to říct. Myslí si totiž, že by je jejich vlastní lidé zabili,“ prohlásil předtím, než zapochyboval, že se s Teheránem vůbec chce dohodnout.
Strach z vlastních lidí pociťují i mnozí Íránci. Právě proto se na možná jednání Washingtonu s teokratickým režimem dívají skepticky. „Nechci vůbec žádná jednání. Chci, aby všichni (duchovní vůdci, pozn. red.) byli pryč,“ uvedla Sadaf, která z Teheránu odešla do provincie Mázandarán.
Trump jednání obhajuje s tím, že USA a Izrael zlikvidovaly velkou část vedení, takže v čele Íránu jsou jiní lidé. „To je naprostý nesmysl. Nezměnilo se ani příjmení nejvyššího vůdce,“ podotýká zdravotnice Širván.