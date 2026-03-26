Vojensky na dně, ale vyhrává. Írán chystá další frontu, ropa může vystřelit do výšin

Donedávna nenápadný íránský ostrov Charg se stal hlavní rozbuškou aktuálního napětí. Navzdory rozloze činící jen 20 kilometrů čtverečních jde o strategicky naprosto klíčový prostor. Proudí přes něj 90 procent veškerého íránského exportu ropy, což z něj činí ekonomickou tepnu režimu a hlavní zdroj příjmů revolučních gard.
Spojené státy do regionu stahují tisíce nových vojáků, včetně námořní pěchoty a výsadkářů, a podle zdrojů zvažují invazi a okupaci ostrova. Teherán se děsí scénáře, že by USA skrze obsazení Chargu získaly páku na nedaleký Hormuzský průliv a odřízly Írán od peněz i vlivu. Ostrov proto narychlo zaminovává a posiluje protivzdušnou obranu. Zároveň zdroje z nejvyšších režimních pater varovaly, že v případě pozemní invaze Teherán chystá další „překvapení“.
Evropa se nachází v zoufalé situaci a reálně jí hrozí, že pokud bude válka s Íránem pokračovat, dojdou jí už během několika málo týdnů zásoby paliva.