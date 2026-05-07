Trump má nasazené růžové brýle. Írán vydrží blokádu i měsíce, varují tajné služby

„Prezidentova blokáda způsobuje skutečné a narůstající škody – přerušuje obchod, ničí příjmy a urychluje systémový ekonomický kolaps. Íránská armáda je značně oslabená, její námořnictvo zničené a její vůdci se skrývají. Zbývá jen touha režimu po utrpení civilistů – vyhladovění vlastního lidu, aby prodloužil válku, kterou už prohrál,“ říká pod podmínkou anonymity vysoce postavený představitel amerických zpravodajců.
Situace nicméně není až tak optimistická, jak ji často prezentuje americký prezident. Analýza CIA přistála Trumpovi na stole tento týden a varovala ho, že jeho blokáda není pro Írán tak drtivá, jak s oblibou veřejně hlásá. Íránská vláda může zůstat v klidu ještě nejméně tři až čtyři měsíce.
Teprve pak se země dostane do vážnějších ekonomických potíží, ačkoliv například tamní předseda parlamentu Mohammad Ghálíbáf už Íránce připravuje na utahování opasků. Zpráva navíc zjistila, že Teherán má i přes týdny intenzivního americko-izraelského bombardování významné množství balistických raket, píše The Washington Post.
Íránské síly nadále mají zhruba 75 procent svých předválečných zásob mobilních odpalovacích zařízení a asi 70 procent svých předválečných zásob raket. „Jejich rakety jsou z větší části zničeny, mají jich pravděpodobně 18, 19 procent, ale ne moc...“ tvrdil Trump naposledy ve středu v Oválné pracovně.
Podle jednoho z oslovených amerických úředníků nicméně existují důkazy o tom, že se íránskému režimu podařilo obnovit a znovu otevřít téměř všechna podzemní úložiště. Teokratický režim kromě toho stihl opravit některé poškozené rakety a v době, kdy válka s USA a Izraelem začala, už měl dokonce několik nově sestavených raket. Kromě toho jsou Íránci stále schopní vyrábět levné drony.
Šéf Bílého domu ovšem nekomentuje jen íránské rakety. Spolu s dalšími členy své vlády včetně ministra obrany Petea Hegsetha opakovaně válku líčí jako vítězství americké armády. Samotnou protiblokádu Hormuzského průlivu Trump označil za neuvěřitelnou. „Námořnictvo bylo úžasné. To, co odvedli… je to jako ocelová zeď. Nikdo neprojde,“ řekl. Íránská ekonomika se zase podle něj hroutí, íránská měna je bezcenná a Teherán nemá z čeho platit svým vojákům.
Odborníci nicméně už od začátku upozorňují, že je íránský režim mnohem odolnější, než by se na první pohled zdálo. Nepoložilo jej ani zabití celého nejvyššího velení včetně duchovního vůdce Alího Chameneího. Írán má pro případ odchodu vůdce i dalších důležitých osobností připravené postupy i jména, která je okamžitě nahradí.
Americká administrativa pod Trumpovým vedením ani nechápe, jak uvažují íránští diplomaté. Ti už tak odmítli požadavky Washingtonu, aby Írán upustil od obohacování uranu, odevzdal své zásoby uranu, znovu otevřel Hormuzský průliv a přijal i další opatření. Mírová jednání v Pákistánu se nevyvedla.
Jeden z amerických úředníků, který hovořil s novináři The Washington Post, míní, že schopnost Íránu snášet dlouhodobé ekonomické těžkosti je ještě mnohem větší, než odhaduje dokonce i CIA. „Vedení je radikálnější, odhodlanější a stále více přesvědčené, že dokáže přečkat politickou vůli USA a udržet domácí represi, aby potlačilo jakýkoliv domácí odpor,“ varuje s tím, že jiné režimy vydržely zahraniční embarga a války vedené výhradně leteckými silami i roky.
„Myslím, že Írán je na tom velmi špatně. Myslím, že jsou dost zoufalí,“ řekl Trump, když spustil svou blokádu. „Je mi jedno, jestli se vrátí (k jednáním) nebo ne. Pokud se nevrátí, nevadí mi to,“ dodal tehdy.
Íránská ekonomika se samozřejmě potýká s dopady války, stejně jako s přetrvávající inflací a špatným hospodařením. Část své ropy nicméně skladuje na palubách tankerů, které by jinak kvůli blokádě zůstaly prázdné. Rovněž omezuje těžbu na svých ropných polích, aby zajistil funkčnost vrtů. „Situace zdaleka není tak zoufalá, jak někteří tvrdí,“ řekl jeden ze zdrojů WP.
A pokud jsou Íránci schopní pašovat ropu po pozemních trasách, mohou být ještě odolnější, než CIA odhaduje. Konvoje vozů a vlaků totiž sice nenahradí námořní přepravu, ale mohou vytvořit rezervu. „Panuje přesvědčení, že by mohli začít přepravovat část ropy po železnici přes Střední Asii,“ řekl jeden úředník.
Bývalý šéf íránské pobočky izraelské vojenské rozvědky Danny Citrinowicz pak upozorňuje, že i kdyby blokáda trvala několik měsíců, nedonutila by íránský režim podřídit se požadavkům Washingtonu. „Problém je v tom, že si nemyslí, že by se museli vzdát,“ řekl. Válka totiž pro Izraelce, ale především Američany může skončit strategickým neúspěchem.
„To, co začalo jako válka údajně zaměřená na svržení režimu a likvidaci jeho jaderných a balistických raketových kapacit, může místo toho vést k tomu, že íránský režim bude silnější než dříve. Uvolnění sankcí jej posílí, stále si bude zachovávat významné množství raket a bude rovněž pokračovat v podpoře svých zástupců a téměř jistě bude dál obohacovat uran na svém území,“ dodává.