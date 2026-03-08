USA a Izrael zvažují vyslání speciálních sil, zajistit chtějí íránský uran, tvrdí server

  13:20
Spojené státy a Izrael zvažují podle serveru Axios vyslání speciálních sil přímo na íránské území. Cílem této operace, plánované pro pozdější fázi války, má být zajištění zásob vysoce obohaceného uranu. Zabránit Íránu získat jadernou zbraň je jedním z deklarovaných válečných cílů amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Jakýkoliv pokus zmocnit se tohoto materiálu by vyžadoval americké či izraelské vojáky na íránské půdě, kde by museli hledat těžce opevněná podzemní zařízení uprostřed války, píše Axios. Není jasné, zda by se jednalo o americkou, izraelskou či společnou misi. Zřejmě by k ní došlo pouze poté, co by si obě země byly jisté, že íránská armáda už nepředstavuje vážnou hrozbu.

Trump na otázku o možnosti vyslání pozemních jednotek do Íránu s cílem zmocnit se jeho jaderných zařízení v sobotu podle agentury Reuters odpověděl, že je to něco, k čemu by mohlo dojít „později“.

Izrael má podle Netanjahua plán pro další fázi války, cílem je destabilizace režimu

„Lidé tam budou muset jít a vzít to,“ řekl podle Axiosu americký ministr zahraničí Marco Rubio, když byl dotázán na obohacený uran Íránu při úterním brífinku se zákonodárci v Kongresu. Neupřesnil, kdo přesně podle něj za tímto účelem do Íránu půjde.

Trumpova administrativa podle jednoho amerického činitele zvažuje dvě možnosti: buď všechen materiál z Íránu odvézt, nebo tam dopravit jaderné experty, kteří by ho na místě znehodnotili. Mise by nejspíš vyžadovala účast odborníků a vědců, například těch z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), píše Axios.

Americký zmocněnec Steve Witkoff v březnovém rozhovoru se stanicí Fox News tvrdil, že íránští zástupci během dřívějších jednání s Washingtonem prohlásili, že mají 460 kilogramů uranu obohaceného na 60 procent, který by mohl být použit k výrobě 11 atomových bomb.

K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent - takzvané obohacování je proces, při kterém se technologicky zvyšuje koncentrace štěpného izotopu v přírodním uranu tak, aby mohl být využit jako palivo v jaderných elektrárnách nebo jako nálož v jaderných zbraních. Obohacení z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok.

7. března 2026
USA a Izrael zvažují vyslání speciálních sil, zajistit chtějí íránský uran, tvrdí server

