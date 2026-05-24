Popravy se v Íránu rozšířily, případy se většinou týkají obvinění ze špionáže nebo ohrožení národní bezpečnosti. Jde však o činy spáchané v minulosti. Nedělní poprava byla první související s nynějším konfliktem.
Podle tiskové agentury Mízán, která spadá pod íránskou justici, byl jeden z cílů údajně zasažen během války na základě informací poskytnutých obžalovaným.
Rekordní počet poprav. V Íránu loni oběsili nejvíce lidí od roku 1989
Podle organizací na ochranu lidských práv, včetně Amnesty International, je Írán po Číně zemí, která nejčastěji uplatňuje trest smrti.
Úřady loni nechaly popravit nejméně 1639 lidí, což je rekord od roku 1989, jak nedávno uvedly nevládní organizace Iran Human Rights se sídlem v Norsku a pařížská nevládní organizace Společně proti trestu smrti.