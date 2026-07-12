Írán uzavřel Hormuzský průliv, USA oznámily další útoky na Írán

"Loď byla zasažena varovnými výstřely a zastavena," citovala agentura AFP z prohlášení revolučních gard. "Po tomto incidentu a vzhledem k nejistotě způsobené nezákonným zásahem cizích mocností bude Hormuzský průliv uzavřen do odvolání a do ukončení operací Spojených států v regionu; žádným lodím nebude povolen průjezd,“ dodaly gardy. Zároveň pohrozily útokem na americké základny v oblasti Perského zálivu.
Americká vláda se k incidentu zatím oficiálně nevyjádřila, napsala agentura DPA. Avšak nejmenovaný představitel potvrdil dobře informovanému novináři Baraku Ravidovi, že revoluční gardy střílely na obchodní loď, která se pokoušela proplout Hormuzským průlivem. Loď byla zasažena a vážně poškozena.
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo na sociální síti X, že dnes spustilo další vlnu útoků proti Íránu poté, co revoluční gardy zaútočily na kontejnerovou loď M/V GFS Galaxy plující pod kyperskou vlajkou Hormuzem. Jeden člen posádky je pohřešován, loď nemůže pokračovat v plavbě kvůli požáru a značnému poškození strojovny, oznámilo velitelství a dodalo, že americká útoky mají oslabit íránskou schopnost napadat civilní plavidla.
Íránská televize podle agentury Reuters informovala o výbuších v Búšehru a v Asalúji na jihu země.
Írán i USA se vzájemně obviňují z porušování příměří a zároveň tvrdí, že jejich strana podmínky ujednání dodržuje. Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně označil stávající příměří za ukončené kvůli íránským útokům na lodě v Hormuzském průlivu.
Spojené státy tento týden obnovily vzdušné útoky na cíle v Íránu. Stalo se tak poté, co Trump prohlásil, že nedávné íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec křehkého příměří, a pohrozil eskalací konfliktu, pokud podobné útoky nepřestanou. Írán v odvetě zaútočil na Kuvajt, Bahrajn a Katar, kde jsou umístěny americké základny.
Válku zahájily 28. února Spojené státy a Izrael útoky na Írán, při kterých zabily mimo jiné nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího a další vrcholné činitele íránského režimu.