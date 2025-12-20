Írán uvedl, že popravil izraelského špiona. Letos poprav výrazně přibylo

Írán již během svého dlouholetého nepřátelství se židovským státem popravil mnoho lidí s podobným obviněním, v posledních měsících však po červnové válce mezi oběma zeměmi těchto poprav v Íránu výrazně přibylo.
Podle nevládní organizace sídlící v Norsku Iran Human Rights je popraveným sedmadvacetiletý student architektury Aghíl Kešavarz. Popraven byl na základě doznání vynuceném mučením, uvedla organizace na síti X.
Napětí vyvrcholilo během války
Vztahy mezi Íránem a Izraelem jsou hluboce nepřátelské, oba státy se navzájem považují za strategickou hrozbu. Napětí vyvrcholilo během 12denní války letos v červnu, kdy Izrael zahájil překvapivý útok na íránská jaderná zařízení a na významné vojenské a politické představitele.
Teherán reagoval odpálením stovek raket a nasazením dronů proti Izraeli. Od té doby počet lidí popravených po obvinění ze špionáže pro Izrael narostl.
Islámská republika, která vykonává popravy oběšením, je podle organizací hájících lidská práva včetně Amnesty International po Číně druhým největším vykonavatelem trestu smrti na světě.