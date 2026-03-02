V pondělí blízkovýchodní metropole Dubaj, Abú Zabí a Dauhá znovu hlásily rány a exploze, zatímco Írán pokračuje v útocích na americké základny v regionu. Íránská odveta zasahuje i jejich energetickou infrastrukturu. Nad saúdskoarabským ropným terminálem Rás Tanúra byl vidět kouř, dva pracovníky kuvajtské ropné rafinerie Mína al-Ahmadí zranily padající trosky z havarovaného amerického letounu F-15.
Podle saúdskoarabského analytika íránské údery prakticky zbavily státy Zálivu jakýchkoli rozpaků, které by mohly mít ze spolupráce s Izraelem.