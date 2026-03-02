Zabít 50 lídrů za minutu aneb dekapitace Íránu. Jde o pád celého režimu, líčí experti

Autor:
  21:41
„Chameneí byl tmelem režimu. Bez něj jde vlastně o změnu režimu,“ popsal íránský expert Beni Sabti bezprecedentní úder USA a Izraele. Teherán v zoufalé odvetě pálí rakety napříč regionem. O délce konfliktu navíc zřejmě rozhodne Washington, varovali bezpečnostní analytici na brífinku, jehož se redakce iDNES.cz účastnila.
Šíitský muslim drží v Šrínagaru v indickém Kašmíru fotografii nejvyššího...

Šíitský muslim drží v Šrínagaru v indickém Kašmíru fotografii nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího během protestu po jeho zabití při izraelsko-amerických útocích. (1. března 2026) | foto: Sharafat AliReuters

Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti...
Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti...
Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti...
Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti...
139 fotografií

Základním kamenem úspěchů je podle izraelské armády historicky nejtěsnější koordinace a sdílení zpravodajských informací v reálném čase mezi Spojenými státy a Izraelem. To vyústilo v drtivý úder, který dekapitoval íránské vedení.

„Jde o nejkoordinovanější a nejužší intimní spolupráci s cizí armádou v celé historii IDF,“ řekl podplukovník Nadav Shoshani, mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) pro mezinárodní média.

Beni Sabti

Expert na Írán z telavivského Institutu pro studium národní bezpečnosti. Narodil se v Íránu, kde vyrůstal pod tamním režimem a do Izraele uprchl v roce 1987. Během služby v izraelské armádě působil jako výzkumník zaměřený na íránskou kulturu, média a rozhodovací procesy. Rovněž založil oficiální komunikační platformy mluvčího IDF v perštině.

Eyal Hulata

Bývalý poradce pro národní bezpečnost a exfšéf izraelské Rady národní bezpečnosti. Více než 20 let působil ve zpravodajské službě Mossad, kde zastával vysoké funkce v oblasti technologií a strategického plánování.

Nadav Shoshani

Podplukovník a oficiální mluvčí Izraelských obranných sil pro mezinárodní média.

„Zabít v reálném čase během 60 sekund více než 50 nejvyšších představitelů a eliminovat jednoho z nejhledanějších mužů světa Alího Chameneího, to je něco úžasného, co stojí na neuvěřitelném zpravodajství obou národů.“ chválil spolupráci mluvčí.

Beni Sabti, expert na Írán z telavivského Institutu pro studium národní bezpečnosti (INSS), upozornil, že likvidace nejvyššího vůdce znamená pro islámskou republiku faktický konec.

„Lídr byl tmelem režimu. Bez něj jde vlastně o změnu režimu,“ uvedl na brífinku Sabti s tím, že Chameneí a jeho poradci v posledních letech podlehli vlastní aroganci a mesiášským představám o obnově íránského impéria.

Zoufalá odpověď Íránu

V reakci na kolaps svého velení přistoupil Írán k masivním raketovým útokům. Od začátku konfliktu izraelské nemocnice v důsledku bojů ošetřily tisíc lidí, skoro dvě stovky z nich je nyní na jednotkách intenzivní péče.

Kromě Izraele však Írán plošně pálí i na další země v regionu. Bývalý šéf izraelské Rady národní bezpečnosti a exporadce pro národní bezpečnost Eyal Hulata potvrdil, že Teherán zaútočil na dvouciferný počet zemí.

Írán se podle něj snaží vytvořit nátlak na země jako Kypr, Saúdská Arábie, Omán či Katar, aby tyto státy následně donutily Spojené státy zastavit válku. Touto taktikou se však Teherán uvrhl do absolutní diplomatické izolace. Očekávaní spojenci, jako Rusko nebo Čína, poskytují podle Hulaty maximálně verbální podporu.

ONLINE: Stovky cílů, zničené bombardéry i lodě. Trump připustil vyslání vojáků

„Legrační a zároveň smutnou věcí na Íránu je, že tam nejsou žádné sirény a žádné kryty. Nezajímá je lid, zajímá je pouze přežití režimu,“ dodal Sabti.

Paralelně s údery na Írán probíhá silná kampaň proti libanonskému Hizballáhu, který byl Teheránem léta budován právě pro záchranu islámské revoluce. Podle zástupců IDF je hnutí fatálně oslabené a po desetiletích poprvé není v zemi dominantní silou, což otevírá cestu pro nezávislost libanonských státních institucí.

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
154 fotografií

Přestože má operace rychlý postup, Izrael není podle expertů připraven na vleklý konflikt v řádu měsíců. O délce války tak pravděpodobně rozhodne americká administrativa.

Už nyní navíc experti varují před možným rozkolem ohledně definice vítězství. Eyal Hulata potvrdil, že íránský jaderný program je v paralýze – už osm měsíců se v zemi netočí ani jedna centrifuga obohacující uran. K ještě větší destrukci jaderné infrastruktury mají přispět probíhající údery na Isfahán.

Pokud by Írán pod tlakem souhlasil s úplnou demontáží zbytků jaderného programu, Washington by to mohl považovat za dosažení cíle a válku ukončit.

„Pokud se to stane, předpokládám, že ze strany Jeruzaléma, premiéra Netanjahua a izraelských představitelů na to bude panovat zcela odlišný názor,“ uzavřel Hulata s odkazem na to, že pro Izrael může být pouhé zastavení jaderného programu v současné situaci již nedostačující.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Elán uspořádá v Praze v červnu rozlučkový koncert, pak chce skončit

Zpěvák skupiny Elán Jožo Ráž na tiskové konferenci (Praha, 22. září 2025)

České vystoupení slovenské poprockové kapely Elán nazvaný Elán & kamarádi se uskuteční 9. června v pražské O2 areně. Kapela změnila místo a čas koncertu, který loni původně avizovala na 6. červen na...

2. března 2026  21:57

Pražská policie hledala devadesátiletou seniorku. Našli ji městští strážníci

ilustrační snímek

Pražská policie pátrala po devadesátileté seniorce. Našli ji městští strážníci, sdělil v pondělí večer mluvčí policie Jan Daněk. Seniorka ráno odešla z domova a rodina o ní neměla žádné informace....

2. března 2026  18:26,  aktualizováno  21:54

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

2. března 2026  21:49

Zabít 50 lídrů za minutu aneb dekapitace Íránu. Jde o pád celého režimu, líčí experti

Šíitský muslim drží v Šrínagaru v indickém Kašmíru fotografii nejvyššího...

„Chameneí byl tmelem režimu. Bez něj jde vlastně o změnu režimu,“ popsal íránský expert Beni Sabti bezprecedentní úder USA a Izraele. Teherán v zoufalé odvetě pálí rakety napříč regionem. O délce...

2. března 2026  21:41

ONLINE: Stovky cílů, zničené bombardéry i lodě. Trump připustil vyslání vojáků

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump během slavnostního předávání Medaile cti v...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, přičemž nevyloučil i pozemní intervenci. Podle USA byla zničena celá flotila 11 íránských lodí v...

2. března 2026  16:54,  aktualizováno  21:39

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na silnici I/57 u Poteče na Zlínsku. Kvůli nehodě byla silnice několik hodin obousměrně uzavřena a...

2. března 2026  20:49

Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

Nedaleko obchodního centra na Černém mostě někdo zapálil stan, uvnitř něhož...

Na Plzeňsku u obce Rozvadov na dálnici D5 v pondělí večer spadl muž z mostu na těleso dálnice. Ta je uzavřená, přistane na ní vrtulník a zraněného muže přepraví do nemocnice. Okolnosti policie...

2. března 2026  20:44

Teplé předjaří pokračuje. V Dukovanech padl 29 let starý teplotní rekord

ilustrační snímek

V Dukovanech na Třebíčsku v pondělí padl teplotní rekord z roku 1997 pro 2. březen. Meteorologové naměřili 13 stupňů Celsia, o čtyři desetiny víc než před 29 lety, jak sdělil Ondřej Brambus z...

2. března 2026  20:29

Trump klidně zabije vůdce, nesmíme ukázat slabost, tuší Rusko po íránské lekci

Premium
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí a ruský prezident Vladimir Putin...

Pokud by režim ajatolláhů v Íránu padl, přišlo by Rusko o největšího spojence na Blízkém východě. Zatím se však jeho podpora Teheránu odehrává jen v rétorické rovině. „Už ničemu nelze věřit. Musíme...

2. března 2026

Ropa a plyn kvůli bojům v Íránu prudce zdražují. Dolar posiluje, koruna ztrácí

ilustrační snímek

Ceny ropy výrazně rostou, a to především kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán by mohly omezit dodávky ropy na trh. Stejná situace nastala i u plynu. Jeho růst odpoledne zrychlil až k 50...

2. března 2026  9:50,  aktualizováno  19:38

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Trump je bastard. Desítky lidí protestovaly před americkou ambasádou v Praze

Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti...

Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti útoku USA na Írán. Je podle nich v rozporu s mezinárodním právem, které připouští pouze obranu. Zároveň ale nepodporují...

2. března 2026  19:19

Taktika Íránu je stupidní, Izrael neodpouští, hodnotí analytik

Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln...

Íránská obrana je po americko-izraelských útocích prakticky zničená a taktika útočení Teheránu na okolní státy je kontraproduktivní, míní vojenský a bezpečnostní Lukáš Visingr. Zasažené arabské státy...

2. března 2026  19:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.