Zabít 50 lídrů za minutu aneb dekapitace Íránu. Jde o pád celého režimu, líčí experti

Základním kamenem úspěchů je podle izraelské armády historicky nejtěsnější koordinace a sdílení zpravodajských informací v reálném čase mezi Spojenými státy a Izraelem. To vyústilo v drtivý úder, který dekapitoval íránské vedení.
„Jde o nejkoordinovanější a nejužší intimní spolupráci s cizí armádou v celé historii IDF,“ řekl podplukovník Nadav Shoshani, mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) pro mezinárodní média.
Beni Sabti
Expert na Írán z telavivského Institutu pro studium národní bezpečnosti. Narodil se v Íránu, kde vyrůstal pod tamním režimem a do Izraele uprchl v roce 1987. Během služby v izraelské armádě působil jako výzkumník zaměřený na íránskou kulturu, média a rozhodovací procesy. Rovněž založil oficiální komunikační platformy mluvčího IDF v perštině.
Eyal Hulata
Bývalý poradce pro národní bezpečnost a exfšéf izraelské Rady národní bezpečnosti. Více než 20 let působil ve zpravodajské službě Mossad, kde zastával vysoké funkce v oblasti technologií a strategického plánování.
Nadav Shoshani
Podplukovník a oficiální mluvčí Izraelských obranných sil pro mezinárodní média.
„Zabít v reálném čase během 60 sekund více než 50 nejvyšších představitelů a eliminovat jednoho z nejhledanějších mužů světa Alího Chameneího, to je něco úžasného, co stojí na neuvěřitelném zpravodajství obou národů.“ chválil spolupráci mluvčí.
Beni Sabti, expert na Írán z telavivského Institutu pro studium národní bezpečnosti (INSS), upozornil, že likvidace nejvyššího vůdce znamená pro islámskou republiku faktický konec.
„Lídr byl tmelem režimu. Bez něj jde vlastně o změnu režimu,“ uvedl na brífinku Sabti s tím, že Chameneí a jeho poradci v posledních letech podlehli vlastní aroganci a mesiášským představám o obnově íránského impéria.
Zoufalá odpověď Íránu
V reakci na kolaps svého velení přistoupil Írán k masivním raketovým útokům. Od začátku konfliktu izraelské nemocnice v důsledku bojů ošetřily tisíc lidí, skoro dvě stovky z nich je nyní na jednotkách intenzivní péče.
Kromě Izraele však Írán plošně pálí i na další země v regionu. Bývalý šéf izraelské Rady národní bezpečnosti a exporadce pro národní bezpečnost Eyal Hulata potvrdil, že Teherán zaútočil na dvouciferný počet zemí.
Írán se podle něj snaží vytvořit nátlak na země jako Kypr, Saúdská Arábie, Omán či Katar, aby tyto státy následně donutily Spojené státy zastavit válku. Touto taktikou se však Teherán uvrhl do absolutní diplomatické izolace. Očekávaní spojenci, jako Rusko nebo Čína, poskytují podle Hulaty maximálně verbální podporu.
|
ONLINE: Stovky cílů, zničené bombardéry i lodě. Trump připustil vyslání vojáků
„Legrační a zároveň smutnou věcí na Íránu je, že tam nejsou žádné sirény a žádné kryty. Nezajímá je lid, zajímá je pouze přežití režimu,“ dodal Sabti.
Paralelně s údery na Írán probíhá silná kampaň proti libanonskému Hizballáhu, který byl Teheránem léta budován právě pro záchranu islámské revoluce. Podle zástupců IDF je hnutí fatálně oslabené a po desetiletích poprvé není v zemi dominantní silou, což otevírá cestu pro nezávislost libanonských státních institucí.
Přestože má operace rychlý postup, Izrael není podle expertů připraven na vleklý konflikt v řádu měsíců. O délce války tak pravděpodobně rozhodne americká administrativa.
Už nyní navíc experti varují před možným rozkolem ohledně definice vítězství. Eyal Hulata potvrdil, že íránský jaderný program je v paralýze – už osm měsíců se v zemi netočí ani jedna centrifuga obohacující uran. K ještě větší destrukci jaderné infrastruktury mají přispět probíhající údery na Isfahán.
Pokud by Írán pod tlakem souhlasil s úplnou demontáží zbytků jaderného programu, Washington by to mohl považovat za dosažení cíle a válku ukončit.
„Pokud se to stane, předpokládám, že ze strany Jeruzaléma, premiéra Netanjahua a izraelských představitelů na to bude panovat zcela odlišný názor,“ uzavřel Hulata s odkazem na to, že pro Izrael může být pouhé zastavení jaderného programu v současné situaci již nedostačující.