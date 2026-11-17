Íránské gardy tvrdí, že útoky podnikly v reakci na opakované narušování íránského vzdušného prostoru drony amerických sil. Podle amerického ústředního velitelství (CENTCOM) se podařilo všechny útočící drony zneškodnit, aniž by způsobily škody na americkém vojenském vybavení či zranění mezi příslušníky amerických ozbrojených sil.
V neděli Bahrajn oznámil, že jeho protivzdušná obrana zachytila několik íránských vzdušných útoků. Teherán uvedl, že vyslal šest dronů namířených proti americkému radarovému systému.
|
Třetí v řadě. Na Blízký východ dorazila další letadlová loď USA
Útoky v Bahrajnu, kde sídlí americká pátá flotila, se odehrávají v době diplomatických snah o ukončení izraelsko-americké války s Íránem. V Ománu se sešel íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se svým ománským protějškem Badrem Busajdím, aby jednali o bezpečnosti v oblasti strategického Hormuzského průlivu. Írán v reakci na americké údery začal útočit mimo jiné na lodě v této úžině, což přispělo k výraznému růstu cen ropy.
Jsou šílení, řekl Trump o Íráncích
V pondělí objevily zprávy o tom, že podle amerických představitelů by Írán mohl mít v plánu zaútočit na vysoce postavené činitele Trumpovy administrativy pomocí takzvané „špinavé bomby“ s jaderným materiálem či chemické zbraně.
„Pokud k tomu dojde, zaplatí takovou cenu, jakou dosud žádná země nezaplatila,“ řekl Trump novinářům ve filipínské Manile. „Bereme to velmi vážně, protože jsou prostě šílení,“ prohlásil Trump.
|
Írán může údery raket vtáhnout do svého konfliktu Evropu. S ruskou pomocí
Trump se ve filipínské metropoli zúčastní summitu Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), v jehož rámci se uskuteční mimo jiné čtyřstranné jednání představitelů Austrálie, Indie, Japonska a Spojených států.
Írán taková vyjádření popřel a odmítl „vymyšlené“ informace. „Ti, kdo zahájili agresi proti Íránu, se nyní snaží připravit mediální půdu pro své zlověstné záměry tím, že si vymýšlejí a šíří tvrzení, která postrádají jakékoli opodstatnění,“ prohlásil na síti X mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí.