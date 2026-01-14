Mezi postižené země patří podle zprávy Somálsko, Rusko, Írán, Afghánistán, Brazílie, Nigérie a Thajsko.
Zástupci ministerstva zahraničí okamžitě nereagovali na žádost o komentář k uvedené zprávě, která podle Fox News nařizuje americkým ambasádám odmítat víza podle stávajících zákonů, zatímco ministerstvo přehodnocuje své postupy. Žádný časový rámec nebyl uveden.
Uvedené pozastavení přichází uprostřed rozsáhlého zákroku proti imigraci, který prosazuje republikánský prezident USA Donald Trump od svého nástupu do úřadu loni v lednu.
V listopadu Trump slíbil „trvalé pozastavení“ migrace ze všech „zemí třetího světa“ po střelbě v blízkosti Bílého domu, při které afghánský občan zabil člena Národní gardy.