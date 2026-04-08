Žadonící Írán jsme zničili, Trump vstoupí do dějin, prohlásil Hegseth

Autor: ,
  15:10
Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu uvedl, že USA vojensky zvítězily nad Íránem a zničily tamní raketový program. Podle jeho slov Teherán žadonil o příměří a americký prezident Donald Trump vstoupil do dějin. Hegseth na tiskové konferenci uvedl, že Írán přestal být pro USA hrozbou, kterou představoval po 47 let. Někteří američtí činitelé však jeho slova zpochybňují.
Americký ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu. (8. dubna 2026) | foto: Kevin LamarqueReuters

15 fotografií

„Prezident Trump měl možnost v několika minutách ochromit celou íránskou ekonomiku, ale rozhodl se pro slitování,“ prohlásil někdejší moderátor Fox News Hegseth s tím, že Trump tento okamžik vybojoval a Írán prosil o příměří.

Írán Hegseth označil za hlavního světového sponzora terorismu a dodal, že islámská republika byla zcela neschopna bránit svůj režim, svůj lid a své území. Podle Hegsetha USA dosáhly svých vojenských cílů, včetně zničení íránského námořnictva a letectva, a dosáhly „vojenského vítězství s velkým V“. Ministr obrany v této souvislosti řekl, že Írán nebude v příštích letech schopen efektivně bojovat.

Tohle má být vítězství? Požadavky Íránu vzbuzují otázky, válka problémy nevyřešila

Příměří podle Hegsetha představuje šanci na skutečný mír. Trump podle šéfa Pentagonu od začátku zdůrazňoval, že Írán nesmí získat jadernou zbraň. Hegseth dodal, že podle dohody, o níž se jedná, bude z Íránu odstraněn jaderný materiál. Írán dlouhodobě uvádí, že o jadernou zbraň neusiluje.

Hegseth dále prohlásil, že Írán na příměří přistoupil pod „ochromujícím tlakem“. Kdyby s klidem zbraní nesouhlasil, staly by se podle Hegsetha dalším terčem amerických úderů íránské mosty, elektrárny a ropná a energetická infrastruktura, přičemž poválečná obnova by trvala roky.

Příměří na poslední chvíli. Írán donutil k jednání nátlak Číny, uznal to i Trump

Šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine na stejném tiskovém briefingu shodně uvedl, že Spojené státy dosáhly ohledně Íránu svých vojenských cílů, příměří ale podle něj představuje jen přestávku a síly USA jsou připraveny obnovit boje. Vzpomenul také na 13 příslušníků amerických ozbrojených sil, kteří v konfliktu přišli o život. „Jsme každému z nich vděční a budeme nadále truchlit nad jejich ztrátou,“ uvedl.

Írán, Spojené státy a Izrael v noci na středu oznámily dvoutýdenní příměří ve válce na Blízkém východě, kterou začaly 28. února americké a izraelské útoky na Írán. Příměří bylo oznámili krátce předtím, než mělo vypršet Trumpovo ultimátum. Šéf Bílého domu v úterý vystupňoval výhrůžky adresované Teheránu, když prohlásil, že zničí celou jednu civilizaci, pokud Írán nepřistoupí na dohodu s USA.

Vždyť hrozil genocidou! Demokraté žádají konec „vyšinutého" Trumpa, i přes příměří

V noci na středu na pak americký prezident na sociální síti Truth Social napsal, že souhlasí s dvoutýdenním přerušením úderů na Írán, pokud Teherán okamžitě otevře Hormuzský průliv. Dodal, že Írán předložil desetibodový návrh, který může být základem pro další jednání.

„Pete neříká Trumpovi pravdu“

Podle některých představitelů Trumpovy administrativy však Hegseth neříká americkému prezidentovi pravdu a úspěchy v boji zveličuje. „Pete neříká prezidentovi pravdu,“ říká v rozhovoru pro deník The Washington Post (WP) pod podmínkou anonymity jeden ze zdrojů. V důsledku neúplných informací podle něj prezident veřejně opakuje zavádějící informace.

Jako Pat a Mat. Íránci v nich našli americké ministry Rubia a Hegsetha

Zástupci zpravodajských služeb podle WP taktéž mírní Hegsethovo vyjádření o drtivém zničení íránských raket, podle nich totiž stále více než polovina odpalovacích zařízení zůstává neporušena a Írán disponuje tisíci útočných dronů.

Vstoupit do diskuse (59 příspěvků)

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

8. dubna 2026  15:18

8. dubna 2026  15:18

8. dubna 2026  6:41,  aktualizováno  15:15

8. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  15:08

8. dubna 2026  14:51

8. dubna 2026  14:51

8. dubna 2026  14:26

8. dubna 2026  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.