Zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura vyvolává otázky, zda Spojené státy neplánují podobný scénář v Íránu. Americký prezident Donald Trump opakovaně varuje Teherán, že USA jsou připraveny zasáhnout na ochranu zdejších demonstrantů. Izrael naznačuje, že íránské vedení se musí mít na pozoru. Objevují se spekulace, že íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí se připravuje na případný útěk do Moskvy.
„Prezident Trump je muž akce. Pokud jste to nevěděli předtím, víte to nyní. Nezahrávejte si s prezidentem Trumpem,“ napsalo americké ministerstvo zahraničí na svém perském účtu k fotce amerického prezidenta sledujícího v přímém přenosu zátah amerických speciálních sil na Madura. Poselství bylo jasně mířené na vůdce Íránu.

USA tvrdí, že Teherán a na něj napojené libanonské hnutí Hizballáh využívaly Venezuelu jako základnu pro akce proti USA. „Tohle je západní hemisféra. To je, kde žijeme. A my neumožníme, aby západní hemisféra byla základnou operací pro nepřátele, soupeře a rivaly Spojených států,“ řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. „Konec přítomnosti Íránu, Hizballáhu zde. Už žádné využívání ropného průmyslu k obohacování všech našich protivníků po celém světě.“

USA a Izrael obviňují Venezuelu, že umožňovala nakupováním íránské ropy za zlato obcházet sankce a financovat své spojence. Hizballáh podle nich ve Venezuele měl své sítě a vydělával peníze prostřednictvím vazeb na drogové skupiny.

Triumfální prohlášení amerických představitelů přichází v době, kdy Íránem zmítají rozsáhlé protesty kvůli vysokým cenám, které mají už 12 mrtvých. Trump ještě před akcí ve Venezuele varoval Teherán, že pokud Írán bude „násilně zabíjet pokojné demonstranty, jak má ve zvyku, Spojené státy je přijdou zachránit“. Dodal, že USA mají „nabito“ a jsou připraveny zakročit.

V neděli svá varování zopakoval. „Pokud Írán začne zabíjet lidi, jako tomu bylo v minulosti, Spojené státy podle mě zasáhnou velmi tvrdě,“ uvedl Trump.

Ukázka americké síly v Latinské Americe dodala jeho slovům značnou váhu. „Režim v Teheránu by měl věnovat velkou pozornost tomu, co se děje ve Venezuele,“ napsal bývalý izraelský premiér a lídr izraelské opozice Jair Lapid.

List The Wall Street Journal podotýká, že protestující budou pravděpodobně americkou podporou povzbuzeni. Demonstrace provázejí slogany proti režimu a nejvyššímu vůdci Chameneímu, což pro vládu proslulou přísným potíráním jakéhokoliv disidentu představuje značný problém.

„2026 začal pro íránské vedení jako noční můra,“ uvedl geopolitický analytik specializující se na Írán Mustafa Pakzád. „Možnosti režimu se velmi významně zúžily“.

Chameneí nezvykle uznal, že obavy demonstrujících obchodníků o neustálém kolísání národní měny jsou validní. Prohlásil, že růst cen je „práce nepřítele“, jehož „žoldáčtí agenti“ stojí za slogany proti vládě a islámu. Zdůraznil, že vláda musí jednat s protestujícími, ale musí se postavit proti „výtržnostem“.

Úprk do Moskvy?

Britský portál The Times tvrdí s odkazem na zprávu nejmenovaných tajných služeb, že v případě, kdyby vládce Íránu viděl, že protesty zesílily a opustila ho armáda, je připraven uprchnout ze země do Moskvy po vzoru syrského prezidenta Bašára Asada. „‚Plán B‘ je určen pro Chameneího a jeho nejbližší spolupracovníky a rodinu, včetně jeho syna a jmenovaného dědice Mojtaby,“ cituje portál svůj zdroj z tajných služeb.

The Times zmiňuje hodnocení zahraničních služeb, podle kterých je nejvyšší vůdce po dvanáctidenní válce s Izraelem silně oslabený „fyzicky i mentálně“ a zaměřuje se jen na své přežití. Izrael během války vyjadřoval podporu změně režimu, podle zákulisních informací i plánoval Chameneího zlikvidovat, ale Trump byl proti.

Dramatické dění ve Venezuele vyvolává otázku, zda USA nemají připravený podobný scénář právě i pro Chameneího „Madurovo zajetí je pro Írán zásadním zlomem. Otevírá možnosti, které v Íránu předtím neexistovaly,“ uvádí konzultant pro poradenskou firmu Global Growth Advisors Rúzbeh Alíábádí . Podle něj Teherán je nyní nucen počítat s možností násilného odstranění vedení.

Izraelské zájmy

Izrael venezuelskou akci ocenil. Izraelský portál The Times of Israel podotýká, že Jeruzalém měl na jejím úspěchu přímý zájem. „Zpravidla je americký prezident, který je ochoten podpořit své výhrůžky rozumným použitím vojenské síly, pro spojence USA v regionu, včetně Izraele, přínosem. Když se zdá, že Washington nemá o Blízký východ zájem, nebo když je v čele prezident, který se rozhodl pro nekonečnou diplomacii, aby se vyhnul použití síly, nepřátelé Ameriky se osmělí,“ uvádí portál.

Venezuelská viceprezidenta Delcy Rodriguezová, která vede zemi za Madurovy absenci, obvinila Izrael, že se na americké operaci podílel. „Vlády celého světa jsou šokovány tím, že Bolívarovská republika Venezuela se stala obětí a terčem útoku tohoto druhu, který má nepochybně sionistické podtóny,“ uvedla Rodriguezová. Teherán útok odsoudil jako „státní terorismus“.

Podle pozorovatelů íránský režim pravděpodobně vnímá Venezuelu jako příklad toho, že s USA je zbytečné jednat, protože ty neusilují o nic jiného než o změnu režimu v Íránu. „Nevidím žádnou rostoucí ochotu k jednání – rozhodně ne ze strany Chameneího,“ uvádí Raz Zimmt z Institutu pro národní bezpečnostní studia v Tel Avivu. „V každém případě současné podmínky, jako je naprostý nedostatek důvěry a požadavky USA, které Írán vnímá jako úplnou kapitulaci, neumožňují dosažení dohody.“

K podobnému závěru dochází i Negar Mortazavi, z Centra pro mezinárodní politiku. „V současné době tedy není příliš velká šance na diplomacii, což otevírá cestu k opačnému řešení,“ uvedl. „Izrael, Írán a USA se právě teď nacházejí na cestě k potenciálnímu konfliktu.“

Uprchne Chameneí do Moskvy? Íránu hrozí venezuelský scénář, Trump zesiluje tlak

První vstřícné gesto. Viceprezidentka Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci

Venezuelská viceprezidentka a ministryně ropy Delcy Rodríguezová hovoří s...

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala USA ke spolupráci a vztahům založeným na vzájemném respektu. Jde o první vstřícné gesto Rodríguezové vůči Washingtonu od soboty, kdy americké...

5. ledna 2026  10:22

V Krkonoších fouká a má zase sněžit. Někde stouplo lavinové nebezpečí

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

V Krkonoších od neděle platí zejména na severních svazích hor druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na hřebenech je 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných...

5. ledna 2026  10:16

