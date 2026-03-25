Spojené státy se momentálně zaměřují na vzdušnou a námořní kampaň. Ničí íránské raketové systémy, letadly a drony napadají íránskou vojenskou infrastrukturu včetně velicích center a potápějí íránské lodě. Nicméně na porobení hrdého a rozhněvaného režimu to nemusí stačit. Proto se začínají objevovat spekulace, že se prezident Donald Trump může přece jen rozhodnout k radikálnímu kroku: vyslání pozemních vojsk.
Existují náznaky, že Washington možnou pozemní invazi připravuje. Na Blízký východ míří uskupení válečných lodí známé jako USS Boxer Amphibious Ready Group spolu s transportními loděmi USS Portland a USS Comstock. Jejich cílem by pravděpodobně mohl být íránský ostrov Charg, jenž slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy.
Aby USA zamezily Íránu v ohrožování průlivu, musely by vyvinout výrazně větší sílu než při obsazení jednoho ostrova. Experti to věděli vždy. Ale co bývalí televizní moderátoři Trump a šéf Pentagonu Pete Hegseth?