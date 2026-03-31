Americký prezident Donald Trump vyzývá evropské, blízkovýchodní i asijské státy, aby pomohly znovu otevřít klíčový Hormuzský průliv. Zatímco většina z nich se k této myšlence staví opatrně či přímo skepticky, jedna země nabízí svou expertizu: Ukrajina.
„Tuto otázku jsme otevřeli, protože jde o naléhavý problém pro celý svět. Probíhá energetická krize,“ řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Podělili jsme se o zkušenosti s černomořským koridorem a jeho fungováním. Naše ozbrojené síly při jeho odblokování prokázaly vysokou efektivitu.“
Írán naopak vnímá Ukrajinu jako součást západních vojenských aktivit. Jeho velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání obvinil Kyjev z nepřímé účasti na operacích proti Íránu.