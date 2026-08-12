Konflikt USA a Íránu do určité míry neustále kopíruje ty samé linie. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že USA mají kontrolu nad Hormuzským průlivem, Teherán to odmítá. Obě strany si navzájem vyhrožují zničením, pokud se ta druhá nepodvolí.
Budeme bojovat tak dlouho, dokud Trump nezmizí z Bílého domu, naznačují Íránci
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